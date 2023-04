Agent immobilier : « Je suis tombé, je me suis relevé, cela a été salvateur ! », Julien Raffin (C2i)

Créateur de la méthode MAESTRO et du groupe C2i, Julien Raffin revient de loin. Après un redressement judiciaire, il est aujourd’hui à la tête de 15 agences immobilières et 250 conseillers. Retour sur un parcours fait de résilience et d’obstination.

« Début 2007, je suis étudiant à l’école de commerce de Toulouse et je rencontre une personne qui fait de l’investissement immobilier à Dubaï. Je commence à m’intéresser à l’immobilier à l’international, j’étudie le marché dans différents pays – le Brésil, le Costa Rica, etc. – et je me rends compte que la Bulgarie est en plein essor. Je manque une semaine de cours, prends mon sac à dos et pars pour la Bulgarie. Je visite plusieurs terrains et j’achète pour 7 601 m2 de parcelle agricole, qui peut devenir constructible, avec vue sur mer. Je rentre en France et je souscris à trois crédits étudiants pour une somme totale de 100 000 euros. Dans mon école de commerce, je parle de mes terrains en Bulgarie. Tout le monde me prend pour un fou jusqu’à ce qu’un des élèves me dise : « j’ai de l’argent, j’en veux un ». Je réalise ma première vente en tant qu’intermédiaire. Je crée mon site internet et vends petit à petit mes terrains en prenant à chaque fois 3 % sur les ventes. Et puis, en juillet 2007, une personne me contacte pour acheter pour un million de terrain. Je gagne 12 000 euros avec cette seule transaction et, à partir de là, j’en fais mon activité principale. Le business explose, je deviens l’intermédiaire numéro 1 en France pour investir en Bulgarie jusqu’à la crise financière de 2010.

Tomber pour mieux se relever

En parallèle, le 2 janvier 2008, j’ouvre ma première agence immobilière à Bouillargues, un village près de Nîmes dont je suis originaire. De 2008 à 2014, c’est bien simple, je perds de l’argent tous les ans. Je commets toutes les erreurs possibles et imaginables : je m’associe avec la mauvaise personne, je formé des gens sur un domaine que je ne maîtrise pas, etc. En 2014, j’ai 120 000 euros de dettes auprès de l’Urssaf, les huissiers passent tous les jours… Je finis par demander à être mis en redressement judiciaire ce qui va être salvateur.

Personne n’imagine le degré de solitude d’un chef d’entreprise dans des moments comme celui-là, mais je ne lâche rien. Je garde un seul salarié, je commence à jouir d’une bonne réputation localement et, en 2017, j’assiste à un séminaire du célèbre coach immobilier Mike Ferry.

Je décide de prendre un coaching, avec lui, à hauteur de 1 000 euros par mois. Je n’ai pas la trésorerie pour ce type de dépense, je m’en moque. À partir de là, chaque année, j’augmente mon chiffre d’affaires. Je deviens un très bon conseiller immobilier par le résultat, je duplique ma méthode auprès de mes salariés. J’ouvre une deuxième et une troisième agence dans les alentours de Nîmes, mais je commence à m’ennuyer.

Un groupe en plein essor

En 2018, je crée un modèle hybride avec des agences physiques et des mandataires qui collaborent avec nous sous le nom de C2i. À l’époque, nous sommes trois au sein de ma société. En 2019, je débauche les six premiers conseillers immobiliers de gros réseaux de mandataires, à la fin de l’année, nous sommes 29.

Quand le premier confinement arrive, je suis en pleine croissance, je viens d’embaucher deux personnes supplémentaires, je me demande comment je vais m’en sortir. Très vite, néanmoins, je vois le positif de cette situation : tous les conseillers immobiliers sont derrière leur ordinateur, je décide de me servir des réseaux sociaux et d’être omniprésent sur la toile. Je reçois des dizaines de messages de conseillers qui veulent me rejoindre. Je fais huit entretiens par jour en visio.

Au début, je refuse les personnes qui ne sont pas dans le Gard. Je ne me sens pas à même de les aider, je n’ai tout simplement pas l’équipe pour et puis, face à la récurrence des demandes, j’accepte de devenir une structure nationale. En mai 2020, je fais une formation d’intégration digitale avec 50 conseillers. Nous terminons l’année 2020 avec 100 conseillers, fin 2021, nous doublons ce chiffre et, en 2022, le groupe C2i compte 250 conseillers et 15 agences.

La méthode MAESTRO

J’ai investi 50 000 euros dans des formations, sur le seul premier trimestre 2023. Pour vous donner une idée, ce budget est supérieur à mon salaire annuel de 2022. Je me désintéresse aussi totalement du monde de l’immobilier : je m’inspire des sportifs, des coachs en développement personnel, etc. J’apprends, je séquence et je redonne à mes équipes et dans le cadre de ma méthode MAESTRO.

Cette méthode, je la décline sous plusieurs formats : coaching privé ou collectif, académie, livre, événements, etc. D’ailleurs, le 8 juin prochain j’organise, à Nîmes, la quatrième édition de l’Event Immo, un événement ouvert à tous les conseillers immobiliers de France. La promesse c’est de leur faire vivre la journée la plus intense de l’année au niveau professionnel grâce à des interventions de personnes inspirantes. Les précédentes éditions ont vu passer le coach David Laroche, l’entrepreneur Anthony Bourbon, le footballeur Emmanuel Petit ou encore l’ancien patron du raid Jean-Michel Fauvergue. »

Pour en savoir plus sur la méthode MAESTRO, rendez-vous sur le site internet de Julien Raffin.

Trois conseils pour avoir un mental de guerrier Modifiez votre vision de l’échec. L’échec est juste une étape à passer pour accéder à la réussite. Acceptez de tomber, tirez en les leçons et relevez-vous pour aller encore et toujours plus loin. Évoluez dans un environnement favorable à votre réussite. Nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus au quotidien. Entourez-vous uniquement de personnes qui vous tirent vers le haut. Débarrassez-vous des croissances limitantes. Créez votre propre réalité, celle propice à votre réussite. Pleurer sur son sort ou croire en soi est un choix, à vous de faire le bon.