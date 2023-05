Hall of Fame ERA : François Gagnon, récompensé pour son engagement pour le Groupe depuis plus de 30 ans

François Gagnon, Président de ERA France & ERA Europe, a été intronisé pour récompenser sa contribution au développement de la marque ERA depuis plus de 30 ans.

Créé en 2013, le « Hall of Fame ERA » honore chaque année des membres du réseau ERA qui ont contribué à maintenir et élever l’impact de la marque ERA au fil des ans. Moins de 50 membres ERA ont reçu cet honneur au cours des 10 dernières années.

Un trophée afin de récompenser son engagement pour le développement du réseau en Europe

Lors de la dernière convention internationale du réseau qui s’est déroulée à Las Vegas, François Gagnon, président ERA France et ERA Europe, a reçu un trophée afin de récompenser le développement du réseau en Europe, son travail et son engagement pour le groupe ERA depuis plus de 30 ans.

En Europe, le réseau est présent dans 18 pays avec 1 150 agences, dont près de 500 en France. Le réseau poursuit son développement et s’est dernièrement implanté en Espagne. ERA Immobilier est également le premier réseau au Portugal avec plus de 200 agences et a augmenté de 40% son nombre d’implantations en Belgique depuis 2 ans.

« Je suis vraiment honoré de recevoir cette distinction. Chez ERA Europe, nous nous tenons à un niveau d’excellence élevé pour répondre aux besoins des acheteurs et des vendeurs. Notre travail acharné explique pourquoi ERA Europe a fait preuve de longévité, et poursuit sa croissance d’année en année. Je suis fier de faire partie de son succès depuis plus de 30 ans », indique François Gagnon.

Une vie dédiée à l’immobilier et au réseau ERA

Originaire du Québec, François Gagnon démarre sa carrière en tant que négociateur dans une agence ERA aux Etats-Unis avant de devenir responsable d’agence. Très vite, ses qualités humaines et managériales le font remarquer par les dirigeants du réseau américain qui lui confient le développement de la région Sud-Est des Etats-Unis.

En 1993, il lance le réseau en Europe. L’expansion de ERA Immobilier débute par la France puis le Benelux, les autres pays suivront, pour faire de ERA aujourd’hui un des plus importants réseaux européens d’agences immobilières.