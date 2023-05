Immobilier scolaire: des prêts de 2 milliards d’euros pour rénover 10.000 écoles

Un nouveau dispositif de prêts, baptisé « EduRénov », sera lancé en septembre pour rénover les écoles de France. Ces prêts sont destinés à la rénovation thermique, mais aussi à la mise aux normes d’accessibilité et à la modernisation des équipements. Les collectivités peuvent bénéficier de ces prêts à taux bonifiés pour les projets de construction, de reconstruction ou de rénovation de leurs établissements scolaires.

Une enveloppe de 2 milliards d’euros de prêts sera mise à disposition des communes, départements et régions pour financer les travaux de rénovation de 10.000 écoles, collèges et lycées d’ici à 2027 via un « plan d’accélération », a annoncé mardi la Banque des Territoires.

Dans le cadre d’un programme baptisé « EduRénov », la Banque des Territoires s’engage à financer 2 milliards d’euros de travaux d’ici à 2027 avec l’objectif de rénover 10.000 établissements scolaires en réalisant « au minimum 40% d’économies d’énergie ».

La Banque mobilise également « 50 millions d’euros de crédit d’ingénierie sur 5 ans » pour accompagner les collectivités dans leur diagnostic de performance énergétique puis la préparation de leurs programmes de travaux.

Une priorité nationale

Avec l’accélération du changement climatique, la transformation énergétique des bâtiments publics vieillissants et énergivores devient une priorité nationale.

Mais faute de moyens humains et financiers dédiés, les élus « peinent à trouver les informations et les financements nécessaires », reconnaît la Banque des Territoires, une des directions de la Caisse des Dépôts qui accompagne les collectivités locales.

La Banque prévoit également l’élaboration d’une « charte nationale » répertoriant des critères et bonnes pratiques à mettre en œuvre, ainsi qu’un accès simplifié à une « boîte à idées ».

Une réunion de travail s’est tenue mardi au ministère de la Transition écologique sur le sujet.

Interrogé sur cette réunion à l’Assemblée nationale, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a évoqué le « triple enjeu » que représente la rénovation du bâti scolaire en France, soit « quelque 130 millions de m2 ».

Un enjeu climatique

« Un enjeu climatique pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, un enjeu budgétaire pour faire en sorte que les collectivités puissent maîtriser l’évolution de leurs factures énergétiques (…) et enfin un enjeu de transmission, parce que quand on apprend dans des bâtiments trop chauds ou trop froids, la qualité de la transmission pédagogique ne se passe pas dans les mêmes conditions« , a-t-il rappelé.

Parmi les outils à disposition des collectivités, Christophe Béchu a évoqué les aides déjà existantes des « certificats d’économie d’énergie« , d’un montant de 220 millions d’euros, le « fonds chaleur » de 520 millions d’euros ou encore les 2 milliards d’euros du « fonds vert », dont « 200 des 1.300 premiers lauréats concernent des rénovations de bâti scolaire ».

Outre le plan EduRénov, le « tiers-financement » adopté fin mars au Parlement fait partie des nouveautés.

Expérimenté pour cinq ans, ce dispositif permettra aux collectivités de faire financer leurs travaux par un tiers privé ou public et de rembourser une partie des sommes engagées par les économies d’énergie réalisées.