Immobilier : Coline Sinquin rejoint la saison 3 de She’s Mercedes

Partant du constat que « pour les femmes, la route est parfois plus sinueuse », en 2021, Mercedes-Benz lance en France son programme d’accompagnement des femmes entrepreneures, She’s Mercedes.

Celui-ci a pour objectif de faciliter les rencontres, donner plus de visibilité, créer des moments d’échanges privilégiés avec des mentors inspirants, permettre d’aller jusqu’au bout de leurs ambitions. Son objectif ? Les aider à aller plus loin dans leur projet et à se réaliser personnellement et professionnellement.

6 projets ambitieux, créés et portés par des femmes, retenus pour la saison 3

Angélique Touguet et Clémence Madet, responsables du programme, ont donc lancé la saison 3 sur le territoire national, début 2023. A l’issue d’une première sélection de dossier, le jury a proposé à 25 entrepreneures de talent de les rencontrer et de “pitcher” devant un jury d’élites féminines à Paris, le 17 mars dernier. 6 projets ambitieux, créés et portés par des femmes, sont donc retenus.

Coline Sinquin : “She’s Mercedes, c’est l’excellence, l’ambition, la sororité. Parce qu’avoir de l’ambition, ça ne doit pas être un problème. L’ambition, c’est simplement un rêve qui aboutit. Je faisais de l’hôtellerie, OMEDOM, c’était pour ma mère afin de conserver le plus longtemps possible nos biens de famille. Je n’y connaissais rien en tech et encore moins en immobilier. Intégrer le programme, c’est dire et redire que les miracles n’existent pas, mais le rêve de créer sa boite n’est possible que par le travail et la rigueur. Pas de secrets.”

Coline Sinquin est sélectionnée pour la Saison 3 de pour 3 jours de She’s Mercedes pour un coaching dans un lieu encore tenu secret.

L’entreprenariat au féminin : il faut intervenir tôt

Il est nécessaire « de se concentrer sur le fait qu’il n’y a pas encore assez de femmes qui se lancent dans l’entrepreneuriat. Et c’est un sujet sur lequel il faut intervenir tôt », estime Coline Sinquin.

En effet, une étude de Women in AI montre que c’est à 14 ans que la plupart des filles abandonnent l’idée de travailler dans la Tech. Ces jeunes filles et femmes pourraient être encouragées à poursuivre par des « rôles models », estime-t-elle, des « femmes qui ont réussi » et « qu’il faudrait mettre plus en avant ». Et c’est bien ce que met en lumière le programme She’s Mercedes.