Pour Loïc Cantin, président de la FNAIM, les premières propositions du gouvernement, pour la plupart court-termistes, ne sont pas à la hauteur des enjeux et de la crise à laquelle nous sommes confrontés, et ne répondent à aucune des urgences identifiées par les professionnels, que ce soit pour le logement social ou pour le logement privé neuf et ancien. Le gouvernement manque d’une vraie vision sur le logement, mais le pays ne peut plus en faire l’économie.

Les décisions annoncées sur la restriction du PTZ au logement neuf collectif démontrent une méconnaissance profonde des pouvoirs publics de la réalité du terrain. Les primoaccédants n’ont pas les moyens d’acheter dans le neuf en zone tendue.

La suppression du dispositif PINEL, sans aucune contrepartie ou proposition de mesure d’accompagnement, est un message extrêmement négatif : pour rappel, l’investissement locatif fait l’objet de dispositifs de soutien depuis 1986. Rompre brutalement cette séquence, dans la conjoncture actuelle, revient tout simplement à nier la réalité du besoin des Français de se loger, partout en France et surtout dans les métropoles.

Sur les normes HCSF, c’est là qu’il y a urgence. Il faut un assouplissement, mais l’intention de l’exécutif reste floue.

Les Français ne peuvent plus attendre

Nous attendions de réelles annonces concernant l’accès à la propriété, en particulier pour les primoaccédants, des annonces fortes concernant la rénovation énergétique et les contraintes qui pèsent sur les propriétaires bailleurs afin d’avoir de la visibilité. Là encore, aucune annonce, alors que les Français ne peuvent plus attendre.

Pas d’annonces, non plus, concernant les propriétaires bailleurs qui ont besoin d’être accompagnés et soutenus pour permettre un accès au logement pour les Français, ou sur les moyens mis en œuvre afin d’augmenter concrètement la production de logements neufs.

A souligner, l’avancée intéressante pour limiter les abus liés aux locations saisonnières de type Airbnb. Il faut poser davantage de contraintes, notamment juridiques et administratives, à cette activité qui est une activité professionnelle, et pour ne pas créer de concurrence déloyale avec la location longue durée.

