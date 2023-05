Difficulté d’accéder au crédit, atterrissage des prix plus ou moins en douceur, etc. Loïc Quentin, président de la Fnaim, donne sa vision du marché de l’immobilier et de l’exercice de la profession au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre vision du marché immobilier en France ?

Loïc Cantin : Pour la première fois et depuis très longtemps, les prix de l’immobilier ont marqué une pause au mois de février avec 0 % d’augmentation en moyenne, suivie d’une baisse de -0,3 % en mars. L’année 2023 va se dérouler avec une poursuite de la baisse des volumes et une contraction des prix. Sans oublier que nous ne savons pas si l’inflation – de 5,6 % aujourd’hui – va continuer. Les acheteurs et les vendeurs doivent donc composer ensemble pour retrouver un équilibre du marché.

Mon Podcast Immo : Cela veut-il dire que l’on pourrait se retrouver dans la situation de 2008 ?

Loïc Cantin : 2008 a été une période très courte, avec un effet correcteur très rapide grâce à une baisse drastique des taux d’intérêt et de refinancement des banques françaises et européennes. Aujourd’hui la situation est différente : les ressources sont rares, elle se tarissent, elles sont chères, et l’endettement est au maximum. Mais il faut garder confiance, un marché sait se réorienter, avec toutefois une inconnue : le délai.

Mon Podcast Immo : Quelles sont vos prévisions au niveau des transactions ?

Loïc Cantin : Au mois de janvier, nous nous projetions sur 950 000 transactions en 2023, je pense que c’est atteignable. Cela représente quand même 150 000 ventes de moins qu’en 2022, soit -10 % de chute. Même si cela paraît énorme, je pense que nous retrouverons de bons niveaux, voire supérieurs à 2019.

Mon Podcast Immo : Concernant plus particulièrement Paris, à combien estimez-vous la baisse ?

Loïc Cantin : Plus les marchés ont progressé, plus ils affichent des baisses tôt dans le temps et plus importantes. En 2022, Paris a déjà enregistré un recul de 1,5 %. Pour 2023, une baisse de prix de 4-5 % ne me paraît pas incohérente.

Loïc Cantin : Pour moi c’est simple : quand on a 30 % d’acheteurs en moins pour 100 vendeurs parce qu’ils n’arrivent pas à financer leur crédit, un arbitrage s’opère et c’est le vendeur qui accepte la baisse la plus rapide qui va l’emporter.

Mon Podcast Immo : Redoutez-vous une hémorragie parmi les agences immobilières ?

Loïc Cantin : Je ne pense pas car, dans ce contexte, le professionnalisme a toutes ses cartes à jouer et doit trouver sa place dans ce contexte en travaillant différemment : il faut de l’argumentaire, de la capacité à négocier, du talent, être armé juridiquement fiscalement et techniquement. La réussite, il faut la provoquer.

Mon Podcast Immo : Faut-il revoir son modèle économique ?

Loïc Cantin : C’est un libre choix. Bien sûr, il y a le digital avec tous les outils qu’il propose, mais je crois avant tout au professionnalisme car l’amateurisme n’a pas sa place dans l’immobilier.

Mon Podcast Immo : Quel message adressez-vous aux acquéreurs ?

Loïc Cantin : C’est toujours le moment d’acheter. C’est une question d’adéquation entre le prix de vente, de la mensualité du crédit, de la prise en charge du remboursement. Je ne suis pas pour augmenter le ratio d’endettement. Les Français sont suffisamment endettés, en plus du crédit, il faut compter les charges (taxe foncière, charges de copropriété).

Mon Podcast Immo : Quelle est la part des professionnels de l’immobilier dans le marché ?

Loïc Cantin : On a du mal à la chiffrer. Elle est estimée entre 65 et 70 %. Cette part de marché est réprésentative compte tenu que nous sommes sortis d’un marché très accessible dans lequel les particuliers n’ont pas repris de parts de marché aux professionnels. Ce qui montre que le professionnalisme a de beaux jours devant lui.