Immobilier : Pour accélérer son développement, Mon Chasseur Immo étoffe ses équipes et s’implante en région

C’est après avoir constaté que les acquéreurs étaient les grands délaissés du marché immobilier – contrairement aux vendeurs très courtisés par les agences immobilières pour signer un mandat de vente – que Frédéric Bourelly a créé Mon Chasseur Immo, service d’accompagnement des acheteurs immobiliers sur le marché français depuis les prémices de leur recherche jusqu’à la signature de l’acte notarié.

Le Chasseur immobilier : Un professionnel 100 % aux côtés de l’acheteur

Le principe : simplifier l’achat immobilier en développant des services 100 % dédiés aux acheteurs, ceci via un « mandat de recherche » de biens. Une solution simple et efficace : en moyenne un candidat acquéreur divise par dix le temps passé en recherche et visite moins de trois biens pour acheter.

« Mon Chasseur Immo intervient à chaque étape du projet client pour lui faire gagner du temps et de l’argent. Nos services sont appréciés par les personnes éloignées du lieu de recherche, en manque de temps, ou qui ont besoin de conseil, notamment quand ils achètent pour la première fois ou seuls. Alors qu’aux Etats-Unis, déjà 89% des acheteurs bénéficient déjà des services d’un « buyer agent », l’équivalent d’un Chasseur Immo, nous poursuivons notre déploiement pour offrir aux acquéreurs une qualité de service et de conseils maximale lors de leur acquisition. Car acheter c’est bien, mais bien acheter, c’est beaucoup mieux ! », souligne Frédéric Bourelly, Président de Mon Chasseur Immo.

Digitale native, avec la volonté de combiner le meilleur de l’humain et du digital, la société a créé une plateforme digitale unique avec une application mobile dédiée au chasseur immobilier qui lui permet d’automatiser le maximum de tâches dans sa recherche et dans sa relation avec l’acheteur, ainsi qu’une application pour l’acquéreur qui pilote ainsi son projet du bout des doigts en temps réel, très simplement, tout en restant toujours relié humainement à son chasseur immobilier dédié.

Plus de 160 chasseurs immobiliers répartis sur le territoire national

Un an après sa levée de fonds de 10 millions d’euros, Mon Chasseur Immo est lauréat de Scale Up Excellence 2023, un programme de la Frenchtech qui identifie et récompense les startups en forte croissance sur plusieurs années consécutives. Cette distinction vient saluer la pertinence du modèle, et la stratégie de développement mise en place et contribuera à accroître sa visibilité.

Chaque mois, de nouveaux chasseurs immobiliers intègrent les équipes. Ils sont plus de 160 aujourd’hui, répartis partout en France. Proposant à ses équipes un parcours d’intégration intensif et un coaching personnalisé de 3 mois au démarrage, Mon Chasseur Immo s’assure ainsi du niveau d’expertise de ses équipes et de la qualité des services rendus auprès des acheteurs immobiliers. Digital native, toutes les ressources Mon Chasseur Immo sont accessibles en ligne, pour l’acheteur et pour le chasseur, et le dispositif se complète grâce à des bureaux de proximité avec un animateur local pour faire vivre le territoire et renforcer l’ancrage local. Toutes les équipes Mon Chasseur Immo du siège sont alors tournées vers la réussite des chasseurs immobiliers du réseau, et sur la qualité de service rendu auprès des acheteurs.

Aussi, pour renforcer son développement, Mon Chasseur Immo étoffe aussi ses équipes dirigeantes avec, notamment, le recrutement récent de :

Cyrille Keff, fort de plus de 20 ans de carrière dans l’immobilier au sein de différentes directions : Marketing, digitale, développement, générale (Orpi, Digit RE Group : Refleximmo, Capifrance, Optimhome…) et membre de différents comités de direction et exécutif, en tant que Directeur Général Adjoint en charge des opérations ;

Frédéric Charoy comme Directeur Administratif et Financier, qui était précédemment CFO pour les sociétés digitales du groupe Invivo, dont SMAG ;

Jean-Baptiste Jacqmin, ancien Directeur des Opérations chez Partenaire Européen, spécialiste de l’immobilier entre particuliers, et ancien Responsable de la Relation client chez Exaprint, au poste de Directeur du développement ;

Stéphane Pelamourgues, ex responsable de la Digital Agency de Figaro Classifieds pôle immobilier, Responsable web chez Consortium Immobilier & Directeur de la Digital Factory de Digit RE Group, en tant que Directeur des produits et de la technologie (CPTO) ;

Stéphanie Devaux rejoint Mon Chasseur Immo au poste de Directrice de l’Acquisition, après avoir dirigé le Marketing et l’E-commerce pour différentes startups et scale-ups (Devbooking, Speechi, Redison…).

De nouvelles implantations en région

Après Paris, Montpellier et Marseille, Mon Chasseur Immo vient d’inaugurer de nouveaux espaces à Toulouse et à Nantes, et très prochainement à Bordeaux et à Lille. Ces 8 bureaux au total sont un point d’ancrage essentiel pour les équipes locales sur leur marché : lieux d’accueil et d’échange, ils favorisent le partage et l’émulation au sein de l’écosystème régional.

« Notre développement participe à la démocratisation de nouveaux services 100% dédiés aux acheteurs immobiliers. Avec + de 50% de missions obtenues sur recommandation de nos clients et au total plus de 10 000 projets immobiliers accompagnés, Mon Chasseur Immo s’inscrit de plus en plus dans le parcours d’achat d’un bien immobilier, aussi pour habiter que pour investir. Nous allons investir davantage dans nos outils, diversifier nos offres et accroître encore notre présence. Car notre histoire ne fait que commencer vu la taille du marché, et la complexité d’un achat immobilier de nos jours ! », conclut Frédéric Bourelly.