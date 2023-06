Avis de l’Autorité de la concurrence : Hosman défend son modèle qui vise à apporter de la transparence entre consommateurs

L’Autorité de la concurrence a rendu un avis pointant des commissions trop élevées et opaques lors des transactions immobilières et appelle à mieux encadrer les professionnels du secteur. Hosman se défend.

L’Autorité de la concurrence a rendu le 7 juin 2023 son avis sur la situation concurrentielle du marché de l’entremise immobilière et recommande un assouplissement de la loi Hoguet pour apporter plus de transparence et de protection aux consommateurs. Hosman, néo-agence immobilière en France, propose depuis sa création les solutions qui répondent parfaitement aux exigences requises pour protéger les consommateurs.

Hosman, engagé dans la transparence entre consommateurs et experts immobilier

Depuis sa création, la raison d’être de Hosman est de révolutionner la vente immobilière en la rendant plus simple et plus transparente, à un prix fixe et juste. Son modèle correspond parfaitement aux recommandations émises par l’Autorité de la concurrence, qui demande aux entremises immobilières de s’adapter au contexte pour protéger les consommateurs pour “améliorer la qualité des prestations de l’entremise immobilière et à en réduire le coût”.

L’association de l’expertise humaine et du digital

Avec l’espace client en ligne, Hosman rend la vente immobilière plus simple et plus transparente Pour simplifier la vente immobilière, Hosman a associé le meilleur de l’expertise humaine et du digital, et permet à ses clients de suivre en temps réel les étapes de leur projet immobilier grâce à un espace dédié ergonomique et simplifié.

Une interface dédiée aux consommateurs pour suivre toutes les étapes de leur projet immobilier

Pour les vendeurs, l’espace dédié leur permet de suivre toutes les démarches en toute simplicité au cours de leur vente en informant en temps réel son expert immobilier de leurs disponibilités ou indisponibilités pour les visites de leur bien, en consultant à tout moment les comptes rendus des visites et les offres faites, et en téléchargeant toutes les documents qui seront utiles à la vente (diagnostics, PV d’AG etc), et qui seront automatiquement transmis à leur notaire au moment de la signature.

Pour les acheteurs, l’espace dédié leur permet d’avoir accès à toutes les informations nécessaires à leur prise de décision, de la prise de rendez-vous jusqu’à l’offre d’achat. Avant la visite, ils ont accès à des annonces très détaillées et à une visite virtuelle. Ils peuvent ensuite prendre rendez-vous en un clic, en choisissant un créneau parmi les disponibilités proposées. Après la visite, l’annonce est enrichie avec les diagnostics et les PV d’AG, leur permettant une réflexion complète et la possibilité de faire une offre en ligne rapidement.

Un outil pour faciliter la mission des experts immobiliers

L’interface développée par Hosman facilite les missions des experts immobiliers, qui peuvent se concentrer sur ce qui est important pour leurs clients, en gagnant du temps sur les fonctions administrative grâce à la digitalisation des tâches à faible valeur ajoutée (télécharger les documents, transférer des pièces jointes, trier et classifier les documents à transmettre au notaire etc). Avec l’espace dédié, l’expert a une vision en permanence de l’historique du parcours de vente, et lui permet d’être toujours plus pertinent dans ses recommandations de stratégie de vente pour son client.

Un tarif fixe, plus juste qu’une commission en pourcentage, indexé sur la valeur du service et non sur la taille du bien

“La loi Hoguet date de 1970, et les évolutions digitales permettent d’apporter plus de transparence et de qualité de service aux consommateurs, précise Stanislas de Dinechin, CEO et co-fondateur de Hosman. Chez Hosman, c’est notre mission depuis 5 ans. Nous respectons la loi Hoguet en facturant notre tarif fixe uniquement au succès et nous apportons plus de transparence et de simplicité aux consommateurs en associant le meilleur de l’expertise humaine et du digital. Aujourd’hui notre modèle a fait ses preuves, et nous avons la conviction que nous pouvons aller encore plus loin pour fluidifier le marché tout en protégeant les consommateurs. Aujourd’hui Hosman propose un tarif fixe, plus juste qu’une commission en pourcentage, indexé sur la vraie valeur du service et non sur la taille du bien. Ce tarif très compétitif, 2 à 3 fois moins cher que le marché, est possible grâce au digital. Une révision de la loi Hoguet permettrait d’aller encore plus loin dans l’intérêt des consommateurs. »