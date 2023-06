Immobilier : ImmoSign accueille Arche et La Boîte Immo à son capital

ImmoSign by MYLEGITECH, spécialiste de la digitalisation et de la sécurisation des contrats immobiliers (baux, mandats, compromis de vente, CCMI…) voit son actionnariat s’enrichir par l’arrivée de deux entreprises leaders du secteur immobilier.

D’un côté, Arche, écosystème immobilier comprenant entre autres, les réseaux Citya Immobilier, Laforêt, Century 21, Guy Hoquet, Nestenn et plusieurs filiales commerciales et supports. De l’autre, La Boîte Immo, partenaire des agents immobiliers indépendants avec plus de 8000 agences. Ces deux acteurs historiques de l’immobilier ont investi dans la société ImmoSign, aux côtés de son fondateur et CEO, Vincent Anquetil.

Deux nouveaux actionnaires au board d’ImmoSign

Un rapprochement en phase avec les stratégies des deux entreprises partenaires, autour d’une mission commune : fluidifier les process et faciliter le quotidien des agents immobiliers. ImmoSign apporte, via ses innovations technologiques, des solutions concrètes qui facilitent le processus contractuel, dont certaines n’ont pas d’égal en termes de fiabilité juridique.

Pour Olivier Bugette, CEO de La Boîte Immo, ce rapprochement est une évidence stratégique « Notre ambition est depuis toujours de digitaliser et de fluidifier le métier des agents immobiliers indépendants. Avec les solutions ImmoSign, c’est une nouvelle étape dans cette expérience sans couture que nous visons. La solution sera complètement intégrée à notre logiciel de transaction Hektor de sorte que l’agent immobilier indépendant puisse exploiter toute la richesse de la solution. »

Directement intégrée au logiciel de transaction, les professionnels de l’immobilier accèdent en effet à une bibliothèque complète de documents conçus et rédigés par des juristes experts en immobilier. En quelques clics, le document se génère et se remplit automatiquement grâce aux informations déjà renseignées dans le logiciel métier.

De son côté, Arche voit dans ce nouvel investissement, l’opportunité d’apporter un service complémentaire à l’ensemble de ses agences. Philippe Briand, Président fondateur de Arche souligne «l’importance d’asseoir l’expertise des agents immobiliers sur des outils juridiques de pointe comme ImmoSign. Son catalogue de documents, son outil de génération de documents, la solution de signature électronique ainsi que le registre électronique des mandats sont de véritables atouts pour permettre à l’agent immobilier de se concentrer sur sa valeur ajoutée : le conseil.»

Un rapprochement pour accélérer la croissance

ImmoSign se prépare à accélérer son développement sur le marché de l’immobilier. Désormais orientée vers l’interopérabilité, la solution ImmoSign peut être connectée à tous les environnements clients, de l’agence immobilière aux organisations fédérales en passant par les éditeurs de logiciels et ce, avec un niveau d’intégration actuellement inégalé.

« L’arrivée de Arche et de La Boîte Immo va nous permettre de structurer plus profondément nos services et de lancer de nouveaux projets innovants. Cette collaboration est devenue une évidence lorsqu’est née notre volonté d’accélérer. La rencontre avec Philippe Briand et Olivier Bugette m’a convaincu que ce rapprochement se substituerait à une recherche de fonds plus conventionnelle. Nous nous sommes rejoints sur les bases de nos valeurs et de nos visions communes », se réjouit Vincent Anquetil.