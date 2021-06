Sphère Immo rejoint officiellement la planète Arche

La holding ARCHE annonce officiellement son rapprochement avec Sphère Immo, 1er courtier français en immobilier neuf, co-dirigé par Marc Merle et Jean-Marc Grisel.

Son directeur général, Frédéric Chaminade, l’avait annoncé aux auditeurs de Mon Podcast Immo et aux lecteurs de MySweetimmo dans une interview exclusive accordée à Ariane Artinian fin mai. C’est désormais officiel : « Dans le cadre de la stratégie de développement de son président fondateur, M. Philippe Briand, la holding ARCHE annonce son rapprochement avec Sphère Immo, 1er courtier français en immobilier neuf, co-dirigé par Marc Merle et Jean-Marc Grisel », précise un communiqué diffusé aujourd’hui.

Arche = 19 000 collaborateurs = 1,2 milliard de chiffre d’affaires = 100 000 transactions immobilières

Arche, entreprise familiale, intervient depuis plus de 30 ans sur le secteur de l’immobilier, au travers de sa filiale Citya Immobilier, l’un des leaders français de l’administration de biens, et également de ses 3 réseaux de franchise acquis au fil des années : Laforêt en 2017, Guy Hoquet en 2019 et depuis peu, Century 21.

D’autre part, Arche se fait fort de proposer une palette de prestations complémentaires aux cœurs des métiers immobiliers grâce à ses autres filiales : Saint-Pierre Assurances 2ème courtier français d’assurances en immobilier ; Snexi, 2ème opérateur français en diagnostics & états des lieux ; API Financement, spécialiste du courtage en crédits ; Le Bon Agent, réseau de mandataires ; ISH Conseil, services immobiliers à destination du secteur public…

Aujourd’hui, avec plus de 19 000 collaborateurs, 1,2 milliard € de chiffre d’affaires, plus de 100 000 transactions par an, Arche s’agrandit et accueille Sphère Immo dans sa galaxie. Elle complète ainsi son offre produits avec des programmes neufs et optimise la satisfaction clients car, à n’en pas douter, la synergie des équipes va opérer.

Sphère Immo, une offre de 70 000 logements neufs comme chez le promoteur

Sphère Immo est leader sur son marché avec une offre de plus de 3 000 programmes et réalise plus de 1100 réservations par an. Www.sphere-immo.com, c’est plus de 70 000 logements neufs pour habiter et investir partout en France et dans les DOM-TOM « Sans frais d’agence, sans frais de dossier et aux mêmes conditions que chez le Promoteur ».

22 collaborateurs au siège social et plus de 300 conseillers experts assurent un accompagnement local et offrent un service de proximité pour suivre au mieux les prospects dans leur projet d’acquisition.

En contact direct avec l’ensemble des interlocuteurs de près de 250 promoteurs partenaires, les conseillers Sphère Immo ont accompagné plus de 60 000 demandes et assurés plus de 5000 rencontres physiques à l’occasion de rendez-vous aux domiciles des clients, en 2020. Sphere Immo offre aux professionnels de l’immobilier un véritable accompagnement avec des outils exclusifs permettant aux clients de réussir leur projet dans les meilleures conditions (Moteur de recherche et CRM exclusif, call Center, backoffice personnalisé, courtage en financement, gestion, formation…)

Le rapprochement et la complémentarité de Sphère Immo & Arche ne peuvent que porter leur fruit et conforter leurs parts de marché sur l’ensemble de l’Hexagone.