Premier logiciel de transaction avec ChatGPT intégré rédigeant instantanément vos annonces immobilières, Néo s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité : mettre en valeur immédiatement les biens que vous avez en portefeuille grâce aux home staging virtuel basé sur l’ia. Son ambition ? Aider les agents immobiliers à valoriser leurs biens immobiliers pour faciliter les ventes.

Le home staging : un levier de différenciation pour les agents immobiliers

Dans un marché de l’immobilier en tension, les acheteurs sont de plus en plus exigeants. L’esthétique occupe aujourd’hui une place importante dans leurs choix : les acheteurs veulent des beaux biens. « 80 % des clients n’arrivent pas à se projeter dans un bien à rénover ou avec une décoration datée », souligne Michael Benchabat, le fondateur du réseau de mandataires MeilleursBiens.

Dans ce contexte, le home staging s’est imposé comme un outil de différenciation pour les agences immobilières. La pratique, qui consiste à meubler avec goût une maison vide pour donner l’impression qu’elle est habitée, a toutefois longtemps été réservée au secteur du luxe, car elle nécessite de faire appel à un architecte d’intérieur et de transporter des meubles.

L’arrivée du home staging virtuel a changé la donne : désormais, grâce aux nouvelles technologies, les agents immobiliers peuvent tous valoriser les biens qui leur sont confiés, répondant ainsi aux exigences de leurs clients.

Home staging virtuel et mise en valeur instantanée du bien immobilier

Le home staging virtuel de Néo fonctionne grâce à l’intelligence artificielle, qui traite et transforme les images. Il apporte un complément précieux à la première fonctionnalité révolutionnaire de Néo, la rédaction automatique d’annonces.

Grâce à l’interface unique de Néo, les agents immobiliers rédigent leur annonce avec ChatGPT. Ils insèrent ensuite des photographies de leur bien, puis utilisent la fonctionnalité de home staging virtuel pour mettre instantanément le bien en valeur.

L’outil permet de procéder pièce par pièce, en choisissant une ambiance spécifique : claire, moderne, minimaliste, littorale, etc.

La solution Néo ChatGPT et home staging virtuel est disponible pour les agents MeilleursBiens et pour toutes les agences immobilières.

Les avantages du home staging de Néo

Performance. Le home staging virtuel de Néo améliore l’expérience utilisateur des agents immobiliers : elle augmente leur productivité, ce qui peut avoir un impact direct sur leurs ventes et résultats.

Économies. Néo est bien plus rapide et meilleur marché que les autres solutions de home staging disponibles sur le marché. En général, faire appel à un prestataire externe pour réaliser un home staging de qualité coûte entre 30 et 50 euros par visuel. Avec Néo, le home staging virtuel est intégré au cout de l’abonnement, qui n’a pas augmenté avec l’introduction de cette nouveauté.

Simplicité et rapidité. Là où ses concurrents livrent un home staging virtuel en 48 à 72h, Néo est instantané, et offre un gain de temps important. À la rapidité, il allie une simplicité sans précédent : il est un logiciel tout-en-un, qui offre un interlocuteur unique et un prestataire unique aux professionnels de l’immobilier.