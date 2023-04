Immobilier : MeilleursBiens lance Neo, le 1er logiciel de transaction avec Chat GPT embarqué

Si le lancement de la nouvelle version de ChatGPT a fait beaucoup de bruit, notamment en raison de son impressionnante puissance, cette intelligence artificielle commence à être adoptée dans certains secteurs d’activité. Par exemple, dans l’automobile, General Motors souhaite l’intégrer dans ses voitures (notamment des marques Chevrolet et Cadillac) pour remplacer notamment le manuel d’utilisation.

Dans l’immobilier, c’est MeilleursBiens qui a pris une longueur d’avance en lançant Neo, leur nouveau logiciel de transaction, développé en interne avec ChatGPT embarqué. Avec un objectif : aller encore plus loin dans la simplification du quotidien de leurs agents mandataires : Neo sera en effet connecté aux outils externes de signature électronique de mandat et de génération de compromis de vente.

« Notre mission est de créer le meilleur réseau de mandataires, avec les meilleurs agents, leur offrir les meilleurs outils et la meilleure rémunération du marché, explique Michael Benchabat, Président-Fondateur de MeilleursBiens. En proposant la génération automatique d’annonces avec Neo, nous faisons gagner une centaine d’heures de travail par an aux agents. »

Neo : Accélérer et automatiser la création et la diffusion d’annonces grâce à ChatGPT

La technologie ne remplacera jamais l’humain. En revanche, elle peut l’accélérer pour faciliter son quotidien en le délestant des tâches fastidieuses. En lançant Neo, fruit d’une année de R&D, l’équipe de MeilleursBiens souhaite s’appuyer sur les performances de ChatGPT pour mettre l’intelligence artificielle au service de ses agents immobiliers et mandataires. Ils vont en effet pouvoir créer, puis diffuser leurs annonces de façon plus simple, plus intuitive et plus complète sur tous les portails dédiés.

« Lorsque l’agent fait l’estimation d’un bien, il lui suffit de cliquer sur un bouton pour générer automatiquement la fiche de diffusion ! Il évite ainsi de perdre du temps avec l’habituelle double saisie d’informations« , précise Michael Benchabat.

Les (grands) petits plus de Neo

L’interconnexion avec les autres outils MeilleursBiens : Neo est disponible sur ordinateur, tablette et mobile afin de pouvoir travailler de n’importe où.

La facturation au prorata temporis : MeilleursBiens est le seul réseau qui permet à ses agents d’être facturés au prorata temporis pour leurs diffusions d’annonces à la carte. Concrètement, cela signifie qu’il n’y a plus besoin de facturer une annonce 1 mois si le bien n’a nécessité que quelques jours pour être vendu ou loué.

Le gain de temps à passer sur le terrain : Les tâches administratives et rébarbatives sont la bête noire des agents immobiliers. Avec Neo, MeilleursBiens simplifie à l’extrême la création et la diffusion des annonces sur tous les portails majeurs, en réduisant au maximum la double saisie.

Une solution évolutive : Michael et Julien, les dirigeants de MeilleursBiens, étaient frustrés de ne pas pouvoir modifier et améliorer certaines fonctionnalités du logiciel de transaction auprès de leur prestataire dont ils étaient de très bons clients. Ils vont maintenant avoir la main pour l’améliorer au fil du temps.