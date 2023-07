Action Logement Groupe a décidé d’acquérir 30 000 logements neufs auprès des promoteurs pour aider à dénouer une crise sociale et économique qui affecte tout à la fois le secteur de la construction et celui de l’immobilier.

Le Conseil d’Administration d’Action Logement Groupe a adopté le 29 juin un plan de soutien au secteur de l’immobilier, visant à acquérir 30 000 logements neufs auprès des promoteurs confrontés à une crise d’une ampleur inédite.

Soutenir la filière du logement

En cohérence avec leur mission d’utilité sociale, les Partenaires sociaux du Groupe entendent ainsi apporter une réponse robuste et responsable aux acteurs de la filière du logement en maintenant une offre de logements abordable soutenue et en favorisant l’accession à la propriété pour les salariés locataires. Le Groupe met à disposition une plateforme internet ouverte aux promoteurs depuis le 11 juillet pour déposer leurs propositions de vente.

Bruno Arcadipane, président d’Action Logement Groupe a déclaré : « les Partenaires sociaux ont jugé de leur responsabilité d’intervenir massivement pour contribuer à dénouer une crise sociale et économique qui affecte tout à la fois le secteur de la construction et celui de l’immobilier. En acquérant 30 000 logements, notre Groupe va rendre possible le rebond nécessaire pour surmonter les difficultés et mobiliser les énergies autour d’un plan qui préservera notre appareil de production et apportera des solutions nouvelles aux salariés des entreprises »

8 000 logements intermédiaires et 22 000 logements sociaux

Pour répondre à la crise conjoncturelle et structurelle aigüe qui secoue le secteur de l’immobilier et de la construction, Action Logement lance le 11 juillet un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui pourra lui permettre d’acquérir 30 000 logements neufs. Ce plan de soutien sera mis en œuvre de façon coordonnée par l’ensemble des 50 filiales immobilières du Groupe : 8 000 logements intermédiaires devraient être acquis par les 5 filiales spécialisées in’li et 22 000 logements sociaux ou intermédiaires par les entreprises sociales de l’habitat (ESH) du Groupe. Une part de ces 30 000 logements pourra être réalisée par la Foncière de Transformation Immobilière, filiale d’Action Logement spécialisée dans la transformation de lieux d’activités en logements.

Développée sur l’ensemble du territoire dont 40% en Île-de-France, cette initiative représente pour le groupe paritaire un effort supplémentaire, destiné au logement des salariés.

Maintenir une offre locative de qualité …

Le groupe Action Logement entend ainsi maintenir une offre locative de qualité pour les ménages salariés qui rencontrent des difficultés croissantes à se loger en particulier dans les zones tendues, soutenir l’appareil de production immobilière confronté à une crise multifactorielle avec notamment la hausse des prix du foncier, l’augmentation des coûts de construction et la remontée des taux d’intérêts et préserver le tissu d’entreprises du secteur du bâtiment et favoriser les transferts de savoir-faire vers les métiers de la réhabilitation, tout en maintenant l’emploi.

… et favoriser l’accession à la propriété

À la faveur de ce plan de soutien, Action Logement va développer des solutions innovantes pour favoriser les parcours résidentiels. Le financement du Groupe impliquera systématiquement des droits de réservation pour loger les salariés des entreprises au sein des logements intermédiaires et sociaux acquis.

Les salariés locataires des logements intermédiaires acquis pourront disposer de dispositifs d’accession à la propriété novateurs pour permettre ainsi de réaliser leurs projets rendus aujourd’hui difficiles par la hausse des taux d’emprunt.

L’accession sera étudiée en pleine propriété et également en bail réel solidaire qui permet d’accéder à la propriété plus aisément en dissociant la propriété foncière et la propriété immobilière.

« Au moment où, tout à la fois, le secteur de la construction connaît une crise sans précédent et où les salariés peinent à se loger, il était de notre devoir d’apporter des réponses fortes, précise Philippe Lengrand, vice-président d’Action Logement Groupe. Le plan « 30 000 logements pour l’emploi » va également permettre à de nombreux actifs d’accéder à la propriété dans des conditions sécurisées, ce qui s’inscrit au cœur des missions de notre groupe paritaire ».