Immobilier : Square Habitat récolte plus de 100 000 euros pour lutter contre le mal-logement

101 535 euros : c’est le montant des dons collectés grâce à la mobilisation des agences immobilières participantes du réseau Square Habitat, réseau d’agences immobilières du Groupe Crédit Agricole, au profit d’Habitat et Humanisme.

Ce montant, issu des commissions perçues lors des ventes immobilières réalisées en 2022, sera réparti entre 38 associations régionales sur les 58 que compte le Mouvement, afin, notamment, de reloger des familles en difficulté et de les aider à recréer du lien social.

Les agences Square Habitat largement mobilisées pour soutenir Habitat et Humanisme

« Les valeurs mutualistes sont au cœur de l’ADN de Square Habitat. C’est une réelle fierté pour les agences immobilières du Crédit Agricole de contribuer à renforcer la cohésion & l’inclusion sociale et favoriser la dynamisation des territoires. Notre rôle : agir chaque jour pour créer un avenir meilleur, accessible à tous, en accompagnant des centaines de milliers de foyers à se loger et se sentir bien chez eux. C’est aussi ça être acteur de l’immobilier ! », précise David Chouraqui, Directeur Général de Crédit Agricole Services Immobiliers en charge de Square Habitat.

C’est tout naturellement que Square Habitat poursuit son action de mécénat en 2023 afin d’amplifier son empreinte solidaire. Une démarche au cœur du projet sociétal du groupe Crédit Agricole. Ce dernier est partenaire depuis plus de vingt ans d’Habitat et Humanisme notamment au travers de la fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement avec un partenariat national et 39 projets soutenus dans 24 Caisses régionales, ainsi que la gestion par Amundi du fonds d’investissement solidaire Habitat et Humanisme.

Habitat et Humanisme, un engagement contre le mal-logement depuis près de 40 ans

Dans un contexte de progression continue du mal-logement en France, on estime à plus de 4 millions le nombre de personnes vivant dans des conditions de logements indignes, et à plus de 300 000 celles en grande précarité et privées de domicile stable*. Le Mouvement Habitat et Humanisme œuvre depuis près de 40 ans en faveur de l’accès au logement des personnes en difficulté, de leur insertion et de la recréation de liens sociaux.

« Ce partenariat, au-delà du don important pour notre association qui permettra de contribuer à l’ouverture de prochains habitats collectifs, nous a permis de créer des liens avec les interlocuteurs Square Habitat localement et d’échanger sur la nécessaire mixité sociale en ville afin de favoriser l’insertion de personnes en difficulté », conclut Françoise Delvoye, Présidente d’Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais.

*Source : Rapport sur l’état du mal-logement en France de la Fondation Abbé Pierre