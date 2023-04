Immobilier centre-ville : Action Logement a financé 25 000 logements en 5 ans avec le dispositif ACV

Le programme Action Cœur de Ville a permis l’émergence d’une offre nouvelle de logements abordables et durables, répondant aux besoins des salariés des entreprises et décisives pour l’attractivité des territoires.

Avec plus de 25 000 logements financés en 5 ans, François Bayrou, Maire de Pau, Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Habitat, Bruno Arcadipane, président d’Action Logement Groupe, Philippe Lengrand, vice-président d’Action Logement Groupe et Nadia Bouyer, Directrice Générale d’Action Logement, dressent le bilan très positif du programme Action Cœur de Ville.

Une offre nouvelle de logements abordables et durables

A l’issue de la première phase (2018-2022) du programme national Action Cœur de Ville, ce sont en effet 25 220 logements qui ont été financés par Action Logement et qui ont généré un investissement total de 3,8 milliards d’euros dans les 235 villes concernées. Partenariales et coconstruites avec les acteurs locaux de l’habitat dans les territoires, ces opérations ont permis une offre nouvelle de logements abordables et durables, répondant au plus juste aux besoins des salariés des entreprises et décisives pour l’attractivité des territoires.

Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement Groupe, souligne : « Pour un Groupe comme le nôtre dont la vocation est d’accompagner les salariés dans leur parcours logement et de répondre aux besoins des territoires, le programme ACV2018-2022 est un défi relevé. Et brillamment. Nous sommes fiers d’avoir ainsi contribué à l’attractivité de ses villes, au dynamisme des entreprises et à la mobilité des salariés, le tout dans une démarche de sobriété foncière ».

222 centres-villes revitalisés

Lancé en 2018, le programme national Action Cœur de Ville (ACV) qui réunit la Banque des Territoires, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et Action Logement a mobilisé un total de 5 milliards d’euros en faveur de la revitalisation des centres de 222 villes moyennes initialement éligibles.

En charge du volet logement, le groupe paritaire a investi au cours de ces cinq dernières années 1,4 milliard d’euros pour conforter l’attractivité résidentielle, renforcer le lien emploi logement pour les salariés de ces bassins d’emploi. Les filiales immobilières et Action Logement Services ont, quant à elles, investit 2,3 Mds€ ce qui porte l’effort global du Groupe à 3,8 Mds€ depuis 2018.

Une accélération du Programme Action Coeur de Ville en 2022

L’année 2022 a été marquée par une accélération du programme ACV, pour Action Logement, avec 653 opérations nouvelles financées sur un total pour la période de 1 377. Les 25 220 logements développés par Action Logement dans le cadre d’ACV ont permis de proposer une offre diversifiée en faveur de la mixité sociale : 55 % des opérations financées concernent des programmes de diversification (accession sociale à la propriété, locatifs privés ou à loyers intermédiaires). 7% des opérations ciblent des besoins spécifiques émergents : résidences intergénérationnelles, logements en coliving, résidences pour jeunes salariés.

Ils ont aussi permis d’adapter un tissu ancien constitué grâce la qualité architecturale au titre de la préservation du patrimoine, des formes urbaines respectueuses de l’identité urbaine, un confort d’usage au travers de logements spacieux et des espaces extérieurs (balcons, loggias, jardins privatifs)

Et enfin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique : 100% des opérations portent sur du foncier artificialisé et représentent 400 000 m² économisés, les 2/3 d’entre elles sont des opérations d’acquisition-amélioration ou de réhabilitation à impact carbone limité.

Soutenir le développement économique des territoires

Dans l’attente de la finalisation de la Convention Quinquennale permettant de s’inscrire dans une visibilité pluriannuelle, les Partenaires sociaux ont inscrit un budget annuel de 250 M€ au titre d’ACV. Après avoir fortement encouragé le retour de l’investissement dans les villes moyennes, Action Logement priorise son intervention sur le cœur de cible du programme : le réinvestissement du bâti existant de centre-ville (acquisition-améliorations et réhabilitations. Les critères qualitatifs et environnementaux seront en outre réhaussés afin de participer à la production d’une offre de logements toujours plus performante et attractive, en accord avec la stratégie RSE du Groupe.

Philippe Lengrand, Vice-président d’Action Logement Groupe, ajoute : « Depuis cinq ans, ACV c’est une aventure humaine collective exceptionnelle grâce à l’ancrage local du Groupe. Les Partenaires sociaux sont fiers de soutenir le développement économique des territoires en partenariat avec les collectivités, en proposant aux salariés une offre de logements abordables et qualitatifs.»

Source : Groupe Action Logement