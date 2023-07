Relooker votre espace nuit grâce à des tapis de chambre

Avec l’arrivée des beaux jours, il est fréquent d’avoir envie de renouveau, en particulier dans la chambre à coucher. Les textiles se révèlent très efficaces pour modifier radicalement l’ambiance de la pièce. Et le plus futé d’entre eux, c’est incontestablement le tapis.

Le tapis de chambre berbère pour une ambiance nomade

On ne présente plus le tapis berbère, ce tapis de chambre très épais de couleur beige, rehaussé d’un motif graphique noir ou gris.

Ce classique se décline d’ailleurs désormais dans de sublimes versions colorées. On craque pour le modèle XXL, qui recouvre intégralement le sol de la chambre à coucher.

Pour un esprit nomade encore plus prononcé, on se débarrasse du sommier, et l’on installe le matelas à même le sol.

Une seule précaution : opter pour un matelas bien épais, qui vous assure un max de confort. Si le vôtre ne convient pas, direction un spécialiste de la literie pour faire le choix d’un matelas bénéficiant d’une technologie dernière génération.

Le tapis de chambre graphique pour un esprit Bauhaus tendance

Avec son goût pour les formes simples et les couleurs minimalistes, le Bauhaus fait partie des écoles qui ont révolutionné l’histoire du design. Cette esthétique fait un retour remarqué sur le devant de la scène déco cette saison. Pour l’adopter, on commence par désencombrer la chambre à coucher. Et on mise sur un tapis de chambre orné d’une forme géométrique, et qui ose une coupe asymétrique.

Côté coloris, misez sur la sobriété, en privilégiant une base beige et un motif brun ou terracotta.

Pour donner un peu de pep’s à la déco en conservant une ambiance paisible, misez sur un bleu primaire.

Le tapis de chambre en jute pour une note bohème très actuelle

Le tapis en jute n’est pas vraiment une nouveauté. Il n’en demeure pas moins un incontournable pour relooker la chambre à coucher. Véritable icône de la déco bohème, ce tapis de chambre s’accessoirise de pièces en rotin, sans oublier la touche finale de toute déco boho : une plante d’intérieur XXL.

L’option tendance, c’est d’adopter le modèle en jute et coton, qui s’offre une note discrète d’originalité. Pour une déco décontractée, on mise sur l’accumulation, en associant plusieurs modèles de taille et de format variés. Dans une petite chambre, on préfère un seul grand modèle.

Le tapis de chambre kilim pour une inspiration estivale

Le tapis kilim est un tapis tissé à plat, le plus souvent réalisé en coton. Autant dire que c’est la pièce parfaite pour faire passer la chambre à coucher à l’heure d’été, tout en conservant un esprit très cocooning.

L’atout principal de ce tapis de chambre, c’est le choix remarquable de designs et coloris qu’il autorise. Cette saison, c’est toutefois le motif amérindien qui est le plus en vogue. C’est l’occasion de donner des couleurs à la déco, en craquant sur des coloris vibrants.

Le tapis de chambre prend de la hauteur

On a trop souvent tendance à l’oublier : pendant longtemps, le tapis habillait aussi les murs. Cette tendance réapparue sur la pointe des pieds s’est imposée en quelques saisons. Il faut dire que c’est une astuce plutôt futée pour créer une ambiance cosy.

De plus, quand il prend de la hauteur, un tapis prend tout à coup une allure nouvelle. C’est une manière redoutablement efficace de relooker la pièce, tout en conservant votre tapis de chambre actuel.

Du tapis berbère au tapis kilim, n’importe quel modèle peut être utilisé à la façon d’une tenture murale.

Dans la chambre à coucher, on l’installe généralement au-dessus du lit, pour créer une scénographie plus percutante.