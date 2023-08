Location saisonnière : Piscine, jacuzzi, sauna…, quelles sont les villes où ces équipements font la différence ?

Les touristes sont nombreux et les propositions de locations saisonnières aussi. Chaque année, des millions d’annonces sont publiées, le plus souvent en ligne, une véritable jungle dans laquelle il faut se distinguer sous peine de jongler avec les vacances locatives.

Faire le buzz avec sa location de tourisme n’est pas simple mais il est possible de booster son attractivité en lui apportant quelques équipements bien choisis qui seront autant de leviers d’entrée ou de choix sur les marketplaces. Les réservations se faisant en effet pour la plupart au coup de cœur, il faut donc charmer les voyageurs ! Prello s’est intéressé aux équipements qui font toute la différence.

Piscine, jacuzzi, sauna… L’étude menée par Prello a analysé l’impact réel de ces équipements désormais indispensables sur les revenus et rendements locatifs dans les zones de 100 km autour des grandes villes de France.

La piscine, l’équipement phare qui fait rêver les familles

Aujourd’hui, la piscine est l’élément le plus déterminant dans le choix d’une location de tourisme. Le nombre de piscines privées est d’ailleurs en forte progression en France, de l’ordre de 8 % ces dernières années, atteignant 3,2 millions en 2022. Elles constituent un lieu d’intimité ou de convivialité, entre amis ou en famille. On y bronze, on y barbote, on y joue, sans contrainte horaire et sans partage avec des inconnus. Disposer d’une piscine permet aussi d’avoir un point d’eau pour se rafraîchir à portée de bain. Enfin, bien que les piscines se soient largement démocratisées ces dernières années, elles apportent immédiatement un cachet luxueux à une terrasse ou à un jardin.

Si l’ajout d’une piscine peut demander un investissement important – de 2 000 à 60 000 €, auxquels s’additionnent jusqu’à 200 € mensuels d’entretien –, son impact est ainsi substantiel sur le nombre de réservations comme sur le prix des nuitées. Les chiffres sont éloquents : en considérant un ensemble de 12 850 habitations, l’étude Prello montre que les maisons avec piscine assurent des revenus et des rendements locatifs supérieurs de respectivement 40 % et 16 % en moyenne à ceux des logements non équipés.

La présence d’une piscine est décisive dans les contrées chaudes, mais également sous des climats moins cléments : dans la région de Brest (378 logements étudiés), une piscine permet de générer des revenus et des rendements locatifs plus élevés de respectivement 80 % et 42 % en moyenne.

Top 3 des zones où l’impact d’une piscine sur le revenu et le rendement locatifs est le plus important

Brest (+80 % de revenu | +42 % de rendement)

Montpellier (+63 % de revenu | +36 % de rendement)

Rouen (+59 % de revenu | +33 % de rendement).

Spa et sauna, des synonymes de luxe et de détente

Également en tête de liste des équipements de location saisonnière les plus recherchés, jacuzzis et saunas transforment n’importe quel séjour en escapade romantique tout en donnant une touche d’éclat moderne à une propriété. Ils présentent aussi le double avantage d’être plus économiques qu’une piscine enterrée et de pouvoir se nicher sous une tonnelle ou dans une petite cour.

Très concrètement, la présence d’un jacuzzi accroît les revenus et les rendements locatifs de respectivement 48 et 38 % en moyenne, tandis que celle d’un sauna les augmente de respectivement 74 et 64 %. L’étude menée par Prello souligne néanmoins de grandes disparités selon les espaces géographiques concernés.

Du côté des jacuzzis, la région de Brest (282 logements étudiés) se distingue ainsi à nouveau avec des revenus et rendements locatifs supplémentaires de respectivement 89 % et 71 %. Du côté des saunas, en revanche, c’est Nancy qui se démarque, avec des revenus locatifs de +109 % (+92 % de rendement), ainsi que la région parisienne, avec des rendements locatifs de +97 % (+106 % de revenu). Rouen complète le podium avec des revenus et un rendement locatif de respectivement +103 % et +92 % en moyenne.

Top 3 des zones où l’impact d’un jacuzzi sur le revenu et le rendement locatifs est le plus important

Brest (+89 % de revenu | +71 % de rendement)

Tours (+77 % de revenu | +62 % de rendement)

Strasbourg (+74 % de revenu | +57 % de rendement)

Top 3 des zones où l’impact d’un sauna sur le revenu et le rendement locatifs est le plus important

Nancy (+109 % de revenu | +92 % de rendement)

Tours (+106 % de revenu | +97 % de rendement)

Strasbourg (+103 % de revenu | +92 % de rendement)

Source : Prello