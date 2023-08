Immobilier : Certains européens consacrent jusqu’à 70 % de leur revenu au paiement de leur loyer

L’enquête réalisée par bunq, la deuxième néobanque prédominante de l’UE, révèle un panorama européen nuancé concernant le logement. Tandis que le Danemark incarne un exemple en matière d’accessibilité, la Turquie met en lumière les défis auxquels sont confrontés de nombreux citoyens pour se loger.

Danemark, Liechtenstein et Grèce : la location à portée de bourse

Vivre en centre-ville au Danemark est surprenamment abordable. Seuls 16,6 % du revenu mensuel y sont dédiés au loyer. Au Liechtenstein, les 39 000 résidents dépensent 16,7 % de leur salaire en loyer.



La Grèce, malgré un revenu moyen plus bas que d’autres nations de l’UE, affiche un taux de 20,2 %. L’Allemagne, quant à elle, où une grande partie de la population vit en location, consacre 20,4 % de son revenu au logement. L’Autriche, avec 20,7 %, se positionne également favorablement.

La France, quant à elle, se positionne à la 9ème place avec 22% du salaire attribué en moyenne au loyer.

Turquie : entre inflation et inaccessibilité

Ankara, Istanbul et d’autres grandes villes turques mettent les résidents face à une précarité locative, avec des loyers s’élevant à 116 % du revenu moyen. En zones moins urbaines, la situation reste tendue avec des loyers représentant 78,8 % du revenu moyen.

L’Irlande suit avec 72,8 % du revenu consacré au loyer. Au Portugal, malgré ses nombreux atouts, il faut compter 59,3 % du salaire pour se loger en ville. À Lisbonne, ville prisée des nomades digitaux, cette proportion grimpe à près de 95 %. En revanche, la campagne portugaise demeure plus accessible, à 45,3 %.

Les capitales sous pression

Ankara, Dublin, Lisbonne et Londres se distinguent tristement par leur inaccessibilité. Dans ces villes, les loyers représentent entre 92,6 % et 118,7 % du revenu moyen.

Des régions refuges pour les locataires

Les régions alpines offrent un contraste appréciable. À Bern, Vaduz et Vienne, les locataires consacrent seulement entre 17,3 % et 22,2 % de leurs revenus pour se loger. Nicosie et Athènes, au sud de l’Europe, confirment cette tendance avec des taux respectifs de 24 % et 24,7 %.

Source : Bunq