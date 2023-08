Rendez-vous à la 1ère biennale de l’architecture à Limoges, du 12 au 14 octobre

Imaginée et portée par l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine, la biennale « Rencontres d’Architecture en Mouvement » a pour objectif de présenter les solutions concrètes portées par les architectes et l’ensemble des acteurs du cadre bâti du Limousin pour répondre aux enjeux de la crise climatique et démontrer ainsi la capacité des territoires à s’adapter face à l’impératif de la transition écologique.

Il vise également à sensibiliser le grand public sur l’importance de la qualité architecturale face aux enjeux environnementaux.

Le territoire de Limoges en lumière

Pour cette première édition qui se déroulera du 12 au 14 octobre et s’inscrit dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine a choisi le territoire du Limousin et plus particulièrement la ville de Limoges. Situé au Nord-Est de la région Nouvelle-Aquitaine, le Limousin est un territoire dynamique et créatif qui rassemble plus de 730 000 habitants.

« Face aux enjeux auxquels tous les territoires sont confrontés : que ce soit le réchauffement climatique, la pénurie des ressources ou le déclin de la biodiversité, l’architecture est porteuse de solutions concrètes. En effet, elle traite de manière transversale des problèmes d’habitat, d’aménagement, de mobilité et de développement durable » , explique Virginie Gravière, Présidente de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine.

La première biennale d’architecture à la rencontre de ses publics

Cette manifestation vivante et itinérante se déroulera tous les deux ans et va s’attacher à mettre en lumière la diversité de l’architecture du territoire néo-aquitain au travers d’exemples et de solutions concrètes, répondant aux défis de demain.

Pensées comme un événement hybride, entre grands rendez-vous de la profession et festival, les Rencontres d’Architecture en Mouvement proposent une programmation foisonnante et ambitieuse propice à l’exploration et à l’expérience. Elle s’adresse aux acteurs institutionnels, aux architectes, aux professionnels du cadre bâti en proposant des tables rondes, des conférences, des workshops, des formations mais aussi au grand public avec des expositions, des visites, des projections de films, un spectacle de danse, des concerts, des ateliers pédagogiques, …

« Proposer une biennale d’architecture itinérante pour aller de territoires en territoires est une mise en mouvement, une proposition pour déplacer son regard, voir autrement. C’est aussi l’occasion de s’immerger et découvrir des milieux méconnus, le temps d’une fête pour se réunir, partager, échanger, débattre, apprendre, construire, découvrir, voir, éprouver, sentir. Autant de promesses de rencontres et d’aventures pour créer des frottements, une richesse et mettre en lumière un bien commun », explique Nicole Concordet, architecte et directrice artistique de l’événement

Investir des lieux en mutation

Accueillies par la Ville de Limoges, les Rencontres d’Architecture en Mouvement se tiendront principalement dans l’ancienne caserne Marceau, 4 hectares en belvédère sur la ville. Ouvert exceptionnellement au public, le bâtiment de l’Horloge, ancien atelier de maintenance, devient un lieu de vie où la part belle est faite au réemploi, avec sa cantine, ses salles d’expositions, sa tente pour les concerts, projections de films, ateliers, plateau radio. Trois jours pour mettre à profit le bâti existant et expérimenter une réhabilitation éphémère ! D’autres lieux accueillent également les temps forts de la programmation : les nouveaux locaux de l’Ordre des Architectes, la Maison du Peuple, le CALM, la Cité des Métiers et des Arts, la librairie Page et Plume ou encore le cinéma Le Lido…

L’expérience se poursuit également hors les murs avec une programmation de visites ayant pour thème commun « la réhabilitation » et invitant à explorer la ville et ses richesses à l’image du quartier des Coutures, de la Maison de l’énergie, du Palais des Sports de Beaublanc, du FRAC Arthotèque Nouvelle-Aquitaine, du « bâtiment 25 »…

Tisser des liens, créer des relations, mettre en mouvement, investir des lieux avec eux

Pour cet événement, nous tissons des liens avec des structures locales dont la Fédération Hiero Limoges pour la programmation musicale, la Bonne Assiette pour les repas quotidiens, le chef limougeaud Luc Tignol pour le repas de gala, le DSAA – pôle Design de la cité scolaire Raymond Loewy de La Souterraine pour les aménagements hospitaliers, les Maisons de l’Architecture de Nouvelle Aquitaine pour la diffusion de la culture architecturale, le Tiers-Lieu Bâtiment 25 pour le réemploi, les équipes techniques de la Ville de Limoges, etc. C’est aussi l’occasion de mettre en relation des écoles, des structures associatives locales, des professionnels du cadre bâti, des artistes.

Où se rendre ?

Maison de l’Architecture Limousin

75 Boulevard Gambetta

87000 LIMOGES