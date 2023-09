Immobilier : Jonathan Anguelov quitte Aircall pour se consacrer à sa foncière immobilière Aguesseau Capital

Jonathan Anguelov quitte ses fonctions opérationnelles au sein d’Aircall : il suivra et restera impliqué de près dans le développement de l’entreprise. Il se concentre désormais au développement de sa foncière immobilière, créée avec Gaétan Chebrou en 2018 avec seulement 2 millions d’euros de fonds propres et dont la valeur des actifs atteint aujourd’hui près 60 millions d’euros.

Après avoir fondé Aircall aux côtés d’Olivier Pailhès, Pierre-Baptiste Béchu et Xavier Durand, Jonathan Anguelov a significativement contribué à l’essor de l’entreprise au cours des dix dernières années, la propulsant à plus d’un milliard de dollars de valorisation et au rang de leader mondial dans le secteur des solutions de téléphonie pour les entreprises.

S’il quitte ses fonctions opérationnelles, Jonathan Anguelov reste impliqué de près dans le développement d’Aircall et suivra les décisions stratégiques de l’entreprise. Une position de conseil avisé, témoignant de son engagement indéfectible pour Aircall, qu’il a récemment contribué à mettre sur le chemin de la rentabilité.

Son autre passion : l’Immobilier

“Avant de quitter Aircall, mon devoir en tant qu’entrepreneur était de m’assurer de la pérennité de l’entreprise, tant humainement, en ayant les bonnes personnes à tous les niveaux, que financièrement, et être certain qu’Aircall puisse dégager des bénéfices dans un futur proche. C’est maintenant chose faite et je suis heureux de pouvoir me consacrer sereinement à une autre de mes passions, l’immobilier” précise Jonathan Anguelov.

En rejoignant Aguesseau Capital, Jonathan Anguelov renforce son engagement au sein de sa foncière immobilière, qu’il a cofondée aux côtés de Gaétan Chebrou en 2018.

Ouvrir le capital d’Aguesseau Capital pour accélérer son dévelopement

L’entreprise, qui investit sur des actifs immobiliers à Paris et en première couronne, possède, gère et exploite en direct un portefeuille diversifié de 13 actifs totalisant 6 000 m² de surface louée. Aguesseau Capital qui a déjà marqué de son empreinte en acquérant plusieurs hôtels parisiens, des immeubles de bureaux et d’habitations ainsi qu’un centre de conférence (Maison Boétie) et de logistiques, annoncera prochainement son intention d’ouvrir son capital pour soutenir sa stratégie de développement continue et notamment l’accélération de ses acquisitions dans le secteur hôtelier.

Fort de son expérience réussie avec notamment les hôtels Maison Barbès et Maison du Moulin Vert, Jonathan Anguelov mettra à profit son savoir-faire immobilier et entrepreneurial ainsi que son expérience en matière de levée de fonds au service du développement de la branche hôtellerie d’Aguesseau Capital.