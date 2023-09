Rénovation énergétique : PACTAB, une nouvelle solution digitale dédiée aux installateurs de pompe à chaleur

Opérations Certificat d’économie d’énergie (CEE) et MaPrimeRénov’ (MPR) de plus en plus plébiscitées par les ménages, les installations de PAC augmentent sensiblement chaque année. La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit par ailleurs qu’en 2028, les pompes à chaleur participeront au remplacement de 1 million de chaudières à fioul et de 10 000 chauffages au charbon. PACTAB apparaît donc être la pierre angulaire de la rénovation énergétique performante.

L’outil digital s’adresse à tous les artisans et installateurs de PAC

42% des artisans déclarent que leur charge administrative représente entre 26 et 75% de leur charge de travail en 2022, soit 4 points de plus qu’en 2021 (38%). Avec PACTAB, CONSONEO digitalise le quotidien des artisans et automatise les tâches administratives liées à la gestion de dossiers de financement en en divisant le temps de traitement par 3. PACTAB intervient comme un outil digital gratuit, de simplification, de massification, de personnalisation des solutions pour les clients et d’accompagnement des artisans et installateurs de PAC.

Simple et intuitif, PACTAB utilise l’intelligence artificielle (IA) pour garantir des travaux et des dossiers de qualité et offrir un accompagnement pas-à-pas aux artisans directement sur leurs chantiers d’installation de PAC ou au bureau. Les artisans peuvent davantage de concentrer leurs efforts sur les chantiers.

Elle vient compléter l’offre CONSONEO qui a pour objectif de permettre à l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur de gérer des dossiers de financement de rénovation énergétique facilement grâce à la dématérialisation des documents.

PACTAB, un outil qui permet de combiner les dispositifs de prime CEE, MaPrimeRénov’ et les aides locales

PACTAB est un tiers de confiance pour tous les acteurs de la rénovation énergétique : les artisans, les bénéficiaires, les mandataires CEE et obligés. Grâce à la sécurisation des process, l’application fiabilise les dossiers initiés, en garantit la conformité et par conséquent sécurise le paiement par les financeurs.

L’outil permet de collecter des CEE plus sécurisés

PACTAB prépare avec l’artisan les points de contrôles liés à une inspection COFRAC et évite les actions correctives demandées à l’artisan quand une non-conformité est relevée. Les demandeurs de CEE (obligés et délégataires), proposant PACTAB à leur réseau d’artisan, réduisent ainsi leur charge administrative lié à la gestion des inspections COFRAC. Sans l’outil digital PACTAB, les mesures correctives touchent entre 20 et 40% des installations.

PACTAB s’impose en solution de financement qui permet de réduire le besoin en fonds de roulement des artisans et permet de combiner les dispositifs de prime CEE, MaPrimeRénov’ et les aides locales rapidement pour une prise en charge financière maximale des travaux des bénéficiaires.

« L’innovation et l’efficacité énergétique sont dans l’ADN de CONSONEO. Avec PACTAB, nos équipes ont développé un outil particulièrement performant au service de l’ensemble des professionnels du secteur afin de les accompagner dans leurs démarches administratives, de gestion de projet et de financement de la rénovation performante. Je suis convaincu qu’ils sauront s’en saisir afin de démontrer tout son potentiel », explique Daniel Fava, CEO de CONSONEO.