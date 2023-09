Au micro d’Ariane Artinian, Brice Cardi, Président du réseau coopératif l’Adresse, fait le point sur le marché immobilier morose en cette rentrée car le secteur est confronté à une crise « installée déjà depuis plusieurs mois. On espère avoir su réagir avec la bonne vitesse auprès de nos consultants afin de leur donner la capacité de relayer les explications auprès de leurs clients, explique-t-il. La bonne nouvelle, c’est que les vendeurs ont semblent-ils enfin compris que le temps ne jouent pas forcément pour eux. »

Au 1er semestre 2023, le volume de ventes dans le réseau a baissé de 20% sur le territoire. Le marché est à deux vitesses. Et 3 ans après le Covid, les Français continuent à faire le choix des villes moyennes.

Les agents immobiliers doivent expliquer à que le temps jouent contre leurs clients

Avec les difficultés que rencontrent les ménages pour obtenir un prêt, acheter un devenu un parcours du combattant. D’ailleurs, de nombreux particuliers renoncent.

« Les professionnels de l’immobilier sont confrontés à une drôle de gymnastique pour convaincre tant les vendeurs que les acheteurs. Aujourd’hui, il faut être capable de dire à ses clients : pas de panique, à tout problème, une solution. Il y a en effet des choses simples, objectives, factuelles à expliquer. Il faut aussi prendre le temps de bien identifier les besoins des clients. Surtout ceux à court et moyen terme. Ceux qui ne sont pressés, il faut pouvoir leur dire : méfiez-vous car que le temps jouent contre vous. et leur démontrer pourquoi. »

Les acquéreurs recommencent à avoir du choix

Brice Cardi veut rester optimiste. Si l’on entame aujourd’hui un marché baissier à plusieurs vitesses, aujourd’hui, sur certains secteurs, il y a 40 % de logements en vente en plus, donc plus de choix pour les acheteurs. Il reste une inconnue : le prix marché ! Car c’est l’acheteur qui fait le prix et comme il rencontre des difficultés…

Pour Brice Cardi, une certitude : celles qui sont dans l’action résistent et les meilleures agences s’en sortiront. « On est là pour les accompagner. » Le réseau l’Adresse a cet avantage de tout mutualiser, ce qui permet aux professionnels de payer outils et informations moins cher qu’ailleurs.