Au micro d’Ariane Artinian, Thomas Lefebvre, Directeur Scientifique de Meilleurs Agents, décrypte les tendances du marché immobilier sur les 8 premiers mois de l’année. Alors, on en est où ?

Paris est repassé sous la barre des 10 000 euros le mètre carré

« Le marché est bel et bien entré dans un nouveau cycle baissier. Cela se constate dans la moitié des grandes villes de France. Paris en est un exemple frappant : les prix sont repassés sous la barre des 10 000€/m² dans la capitale. Paris enregistre d’ailleurs une baisse historique de ses prix de -7,6% depuis juillet 2020″, explique Thomas Lefebvre.

Et de poursuivre : « C’est du jamais vu sur ces vingt dernières années puisque c’est plus, par exemple, que la baisse enregistrée lors de la crise financière de 2008. Ce nouveau cycle se voit également dans la chute des transactions immobilières. On s’attend à 890 000 dans l’ancien à la fin 2023, soit 20% de moins qu’en 2022.«

Ce qui explique cette dégringolade ?

En 1er lieu, la hausse des taux évidemment. On emprunte à 4% en septembre 2023 alors qu’on empruntait à 1% en Janvier 2022. Les ménages ont perdu une grosse capacité de financement. Le nombre de crédit octroyé explique aussi cette situation sur le marché immobilier. Il a chuté de 40 % par rapport à 2022. La machine du crédit fonctionne beaucoup moins bien, ce qui grippe le marché et, malheureusement, ce n’est pas terminé…

« Aucun territoire ne résiste d’ailleurs à la hausse des taux, pas même les villes moyennes fortement plébiscitées depuis le Covid. Après des hausses spectaculaires, leurs prix stagnent. » explique le directeur scientifique de Meilleurs Agents.

Combien de temps durera la chute des prix de l’immobilier?

« Il ne faut pas attendre une baisse des taux dans les prochains mois. Ils vont se stabiliser mais il n’y a pas grand chose à attendre en termes de gain de pouvoir d’achat du côté des taux. Les prix vont baisser de 4% sur les 12 prochains mois et les revenus des Français vont augmenter en suivant l’inflation. Mais la marche à gravir pour que les Français récupèrent le pouvoir d’achat qu’ils avaient il y a deux ans sera encore trop grande. On peut imaginer une baisse des prix jusqu’en 2025 jusqu’à ce que le marché retrouve un certain équilibre.«