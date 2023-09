Crédit immobilier : L’offre disponible s’élargit et c’est une excellente nouvelle pour les emprunteurs

En septembre, la hause des taux ralentit et, en même temps, la réouverture au crédit de certains établissements élargit l’offre disponible, de quoi réjouir et encorager les emprunteurs.

C’est en Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur que les taux augmentent le plus vite et en Nouvelle Aquitaine et Bourgogne Franche Comté que les taux augmentent le moins.

La hausse moyenne ce mois-ci marque un ralentissement : 15 points de base

Ce sont les taux sur 25 ans qui « chauffent » le plus. Lorsque l’on regarde les évolutions barème par barème, durée par durée et région par région, force est de constater que le ralentissement est là. Sur 130 barèmes, 66 taux sont stables. Le pourtour ouest de la France reste mieux disant que l’est, et le nord et le sud s’alignent.

Cependant il faut noter que la réouverture de certains établissements bancaires au crédit immobilier élargit l’offre disponible et c’est une excellente nouvelle pour les emprunteurs.

L’achat de sa résidence principale n’est pas simplement une question de rentabilité

« Alors que la BCE augmente ses taux de 25 points de base, la hausse des taux de crédits immobiliers reste plus raisonnable. Cela s’explique par la relative stabilité du coût de l’argent sur lequel sont indexés les taux de crédit immobilier : l’OAT 10 ans (Obligation Assimilable du Trésor). Cette dernière, orientée à la hausse, reste dans un tunnel variant de 3 à 3,25% et il faut espérer que cela dure. Dans le cas contraire, cela pourrait ralentir le retour de certains établissements qui pourtant souhaitent relancer la distribution de crédit immobilier. Il faut également rappeler que les dossiers qui s’engageront à compter du mois d’octobre se finaliseront en janvier et il est important de démarrer l’année avec une dynamique positive. Côté emprunteurs, la situation reste anxiogène : dois-je acheter ou patienter ? Il est quand même bon de rappeler que l’achat de sa résidence principale n’est pas simplement une question de rentabilité ! Et si toutefois le budget est trop serré, la baisse des prix amorcée dans certains secteurs peut constituer un levier de pouvoir d’achat. Pour maîtriser son budget et faire évoluer ses recherches, il est important d’avoir une étude précise de sa capacité d’achat, à réactualiser tous les mois ! », précise Cécile Roquelaure, Directrice des Etudes d’Empruntis.

Source : Empruntis