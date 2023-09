Immobilier : CASAFARI renforce sa position sur le marché des données immobilières grâce à l’acquisition de Targomo, expert en géo-intelligence

CASAFARI, plateforme européenne de données immobilières, acquiert Targomo, expert en géo-intelligence (« location intelligence »). Cette opération consolide l’expertise de CASAFARI sur le marché de l’immobilier et de la proptech en intégrant de multiples données de géolocalisation renforcées par l’IA.

Le logiciel qui permet d’identifier les localisations les plus adaptées à ses besoins

Targomo, dont le siège est à Berlin, a développé un logiciel supporté par l’IA qui évalue la qualité d’une localisation à diverses fins, en modélisant ses caractéristiques tout en anticipant les performances financières atteignables. L’outil SaaS au fonctionnement intuitif permet aux entreprises d’identifier les localisations les plus adaptées à leurs différents besoins, d’optimiser les investissements immobiliers des réseaux de marques et d’augmenter leur rentabilité globale. Targomo offre une suite complète d’API permettant d’accéder à des données de localisation exhaustives. À travers cette acquisition, des synergies évidentes sont désormais accessibles, d’une part, en améliorant la recherche et l’analyse de localisations stratégiques en s’appuyant sur des données de géo-intelligence et, d’autre part, en alimentant Targomo LOOP avec les données immobilières exhaustives issues de CASAFARI.

Un rapprochement qui répond à un enjeu crucial pour les clients du secteur de l’immobilier commercial et résidentiel

Les clients de Targomo bénéficieront ainsi d’un accès direct à la base de données immobilière exclusive de CASAFARI, la plus complète et la plus précise en Europe. Les clients de CASAFARI accèderont désormais à des données enrichies par les solutions de géo-intelligence de Targomo. Ce rapprochement répond à un enjeu crucial pour les clients du secteur de l’immobilier commercial et résidentiel, en offrant aux entreprises un avantage concurrentiel indéniable en appuyant leurs décisions sur un spectre de données de marché particulièrement large. Les indicateurs de marché accessibles à travers l’association des données immobilières et de géo-intelligence faciliteront la transformation des opportunités des professionnels de la transaction immobilière.

Targomo a reçu un financement total d’environ 10 millions d’euros, la dernière levée de fonds en série A ayant eu lieu en 2020 afin de soutenir son développement technologique. Dans le cadre de cette acquisition, l’équipe existante de Targomo continuera de développer des applications stratégiques depuis son siège de Berlin.

L’accord entre Targomo et CASAFARI apportera des avantages considérables aux deux sociétés, Targomo élargissant sa clientèle sur les principaux marchés de CASAFARI (Espagne, Portugal, France et Italie), tandis que CASAFARI bénéficiera de l’accès aux données de géo-intelligence et sociodémographiques issues de Targomo, pour l’ensemble des plus de 50 000 clients du secteur de l’immobilier en Europe du Sud déjà utilisateurs des applications CASAFARI.

Mieux identifier les opportunités et accélérer les transactions

« La géo-intelligence offerte par Targomo offre une vision encore plus transparente du marché, permettant ainsi aux clients de CASAFARI, d’identifier encore plus d’opportunités tout en accélérant chacune de leurs transactions. CASAFARI, pour sa part, accompagnera les clients de Targomo à identifier plus rapidement les meilleurs investissements immobiliers. Ce partenariat offre une solution aux entreprises de toutes tailles, en les aidant à conclure des transactions immobilières au meilleur emplacement et au meilleur prix, explique Nils Henning, PDG de CASAFARI. Les données de Targomo fournissent des informations sur chaque localisation, et les données de CASAFARI offrent un accès à l’ensemble des biens immobiliers disponibles sur le marché. Ensemble, nous fournissons la solution de données immobilières la plus puissante et la plus complète.»

CASAFARI et Targomo s’engagent à fournir aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs de succès en appuyant leur processus de décision sur des données exhaustives et fiables. En combinant l’expertise immobilière de CASAFARI avec la géo-intelligence de Targomo, ce partenariat bénéficiera à l’ensemble des entreprises nécessitant l’accès aux données précises liées à chaque localisation ainsi qu’à l’ensemble des informations du marché immobilier en Europe.