ERA Immobilier élue médaille d’or des agences immobilières

Par MySweet Newsroom, le 18 juillet 2022

Le réseau ERA Immobilier se classe en tête de la catégorie « Réseau d’agences immobilières », lors de la 2e édition des “Prix Meilleure Satisfaction Client Retail”. Focus.

WizVille, leader du Management de la Satisfaction Client pour le monde du commerce, a organisé le 22 juin 2022 la 2e édition des “Prix Meilleure Satisfaction Client Retail”. Ces prix récompensent les enseignes par secteur, en fonction de leurs notes Google. Avec une note de plus de 4,77/5, le réseau ERA Immobilier est sur la première marche du podium dans la catégorie « Réseau d’agences immobilières », regroupant les 20 plus grandes enseignes de commerce de ce domaine, tous réseaux immobiliers confondus (franchise ou non).

3000 avis clients analysés

Près de 3 000 avis récoltés concernant ERA Immobilier en France, ont été analysés, validés par le benchmark réalisé par WizVille puis pris en compte pour établir le classement final. Ainsi le réseau ERA Immobilier arrive en tête des réseaux d’agences immobilières, avec une note supérieure à 4,77/5. « Cette note reflète les actions menées par les franchisés ERA Immobilier afin d’être au plus près des attentes de leurs clients et d’optimiser leur satisfaction. Ce prix vient récompenser les efforts menés en ce sens par l’ensemble des agences qui composent notre réseau. » souligne Eric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier.

Ces prix ont récompensé, sur la base de leurs avis clients Google, 60 enseignes et plus de 5 000 commerces. Ce classement est 100% gratuit et indépendant et les résultats sont certifiés par huissier de justice.