Plus de biens en stock, moins d’acheteurs… les professionnels de l’immobilier sont confrontés aujourd’hui à un défi majeur : réussir à se démarquer dans un environnement ultra-concurrentiel.

Après NeoExtend destinée à augmenter la visibilité des annonces des professionnels du neuf, SeLoger lance Boost Extend+ pour booster celles des agents immobiliers.

De quoi s’agit-il ? D’une offre sur-mesure, conçue pour permettre aux professionnels de démarquer leurs annonces en tête de liste, élargir leur audience et leur visibilité de manière inédite.

La triple promesse Boost Extend+ pour les agents immobilier

19 fois plus de visibilité pour les annonces immobilières boostées

Avec cette nouvelle offre, les annonces seront visuellement plus impactantes. Elles seront dotées d’un format 2X plus grand qu’une annonce standard avec un traitement graphique plus premium (3 photos vs 1, le début de la description du bien et un bandeau de couleur mettant en avant le logo de l’agence). De plus, elles bénéficieront d’une mise en avant exclusive en tête de liste pendant 24 heures sur deux sites incontournables dédiés à l’immobilier : SeLoger et Logic-immo (46 M de visites mensuelles* et 4 millions de contacts par mois**).

Cette solution permet, en moyenne, de multiplier par 19 la visibilité des annonces boostées, comparée aux annonces standard.

5 fois plus de contacts

L’offre Boost Extend + permet d’étendre l’audience naturelle des annonces en les affichant sur des recherches complémentaires. Cela signifie que les annonces seront affichées auprès de nouveaux internautes, aux critères de recherches très proches, susceptibles d’être intéressés par ce type de bien. De quoi élargir ainsi les chances de trouver rapidement des acheteurs intéressés.

En moyenne, les annonces Boost Extend + permettent de générer jusqu’à 5 fois plus de prises de contact que pour une annonce standard.

Les atouts du retargeting

Boost Extend + permet de capter les internautes tout au long de leur parcours digital grâce au reciblage publicitaire.

Ainsi, les internautes ayant réalisé une recherche sur un des portails de SeLoger et Logic-immo sont ensuite reciblés grâce à des bannières web sur des sites à forte notoriété (Le Monde, L’équipe, Marmiton, etc…).

Grâce au partenariat avec Critéo, leader du reciblage publicitaire, les annonces sont affichées sur plus de 97 % des sites web français à forte audience, offrant ainsi une visibilité optimale et une captation des internautes en recherche active.***

Une visibilité accrue et inédite

“ Plus que jamais, l’innovation et la différenciation deviennent des leviers essentiels pour s’imposer sur le marché. Être visible pour toucher le bon contact au bon moment devient essentiel. En tant que partenaires des professionnels, nous avons développé une nouvelle solution permettant d’offrir aux agents immobiliers une visibilité accrue et inédite : Boost Extend +. Une solution clé en main idéale capable de multiplier par 19 la visibilité d’une annonce. ” résume Franck Le Tendre, Vice-Président en charge des Opérations chez Aviv France (Groupe SeLoger Meilleurs Agents).

*Source : Google Analytics, moyenne S1 2023 ** Source : Données internes, moyenne S1 2023 *** Données Criteo