Immobilier : SeLoger neuf booste la visibilité des programmes avec Neo Extend

Combinant la puissance des sites, l’efficacité du retargeting et l’élargissement de l’audience à d’autres codes postaux, Neo Extend offre aux professionnels du neuf une solution performante leur permettant d’améliorer la visibilité des programmes et d’augmenter ainsi le nombre de leurs contacts qualifiés.

La force de la solution s’appuie sur 5 atouts majeurs

La diffusion des programmes en simultané sur les 4 sites dédiés à l’immobilier : SeLoger Neuf, Logic-Immo neuf, SeLoger et Logic-Immo.

Le boost des annonces avec des campagnes email adressées à des cibles alertistes hautement qualifiées,

Le classement prioritaire des annonces en tête de liste sur les 4 plateformes pendant 1 mois,

Un dispositif de retargeting permettant à des internautes ayant réalisé une recherche sur un de 4 sites d’être ensuite reciblés sur des sites à forte notoriété (Le Monde, L’express, L’équipe…). 97% des sites web français à forte audience sont partenaires offrant une visibilité optimale aux programmes.

L’élargissement de l’audience à d’autres codes postaux : affichage sur des recherches complémentaires pour étendre l’audience naturelle des annonces auprès de nouveaux internautes sur les 4 sites. Sachant que 86% des futurs acquéreurs sont prêts à revoir leurs critères initiaux, cette dernière innovation constitue un réel atout pour décrocher de nouveaux contacts hautement qualifiés.

“Neo Extend booste la visibilité des programmes de manière inédite en rassemblant en une seule offre la puissance des sites leaders, l’efficacité du retargeting et l’élargissement à une audience additionnelle de qualité. Alors que le marché se tend, c’est une solution simple et performante qui permet aux professionnels d’augmenter significativement le nombre de leurs contacts et d’atteindre leurs objectifs business”, résume Franck Le Tendre, Vice-Président en charge des Opérations chez AVIV France (Groupe SeLoger Meilleurs Agents).