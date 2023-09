Clément Alteresco, co-fondateur et CEO de Morning, filiale de Nexity qui propose des espaces de travail sur-mesure à Paris et en Ile-de-France, répond aux questions d’Ariane Artinian dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo.

Des bureaux magnifiques pour une bonne journée de travail

« Morning, ce sont des espaces de bureaux magnifiques pour passer une très bonne journée au travail« , explique Clément Alteresco, « tombé dedans en 2008 à San Francisco« .

« Morning est né d’un sentiment que le bureau est plus intéressant lorsqu’il est partagé, poursuit son CEO. La collaboration est une notion importante. On s’est rendu compte que les entreprises avait besoin de flexibilité dans les contrats. Le 3, 6, 9 n’est plus adapté aux politiques de croissance ou de décroissance des entreprises. Avec Morning, nous apportons de la flexibilité, de la simplicité et une bonne ambiance.«

Le profil des accrocs au coworking ? « Avant le Covid, Morning attirait surtout des petites boîtes, des start-up. Depuis la crise sanitaires, des métiers plus traditionnels tels des comptables ou des avocats, et des grands groupes et leurs filiales sont venus grossir les rangs des clients. »

Écoutez Mon Podcast Immo Retrouvez ici l’interview de Clément Alteresco (Morning)

Le centre de Paris a toujours la cote

Le site de coworking idéal ? « On aime offrir des espaces exceptionnels à nos clients comme celui que l’on ouvre rue de Trevise, insiste Clément Alteresco. Il reconnait avoir un faible pour les « petits immeubles parisiens de 3000 ou 4 000 mètres carrés, avec un joli rooftop, une belle entrée, un jardin et un sous-sol pour une salle de sport et des espaces de réunion« .

Et de poursuivre : « Aujourd’hui, les entreprises cherchent moins de mètres carrés, mais mieux placés. » Elles plébiscitent le centre de Paris. A contrario, « le site de Balard – l’ancien siège de Nestlé dans le 15ème arrondissement de la capitale, est un peu moins demandé. »

Bonne ambiance et supplément d’âme

Qu’est-ce qui distingue Morning des autres coworkings ? « A cette question, j’ai une réponse très simple, qui peut faire sourire mais qui est très sérieuse : on est plus sympa ! En fait, c’est très important. Chez Morning, on vend la bonne ambiance pour une bonne journée de travail. De l’accueil au café au Morning manager, on accompagne les clients, même lorsqu’il y a un problème, avec le sourire. C’est notre supplément d’âme. »

L’avenir ? Le « design and build »

Ses perspectives de développement ? Pour l’instant, Morning n’envisage pas de se déployer en région on à l’international. Clément Alteresco mise en revanche sur le « design and buid » qui occupe une équipe de 80 collaborateurs (sur un total de 280) et pèse un tiers du chiffre d’affaires. « On fait tous nos travaux pour nous. Alors on aide nos clients à refaire leurs bureaux et à réfléchir à leur façon de travailler« . Force est de constater qu’ils savent faire…