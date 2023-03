Immobilier : Bouygues Immobilier veut accélérer la transformation de bureaux en logements

Bouygues Immobilier lance Coverso, son offre de transformation de bureaux en logements. Grace à elle, l’entreprise vise la création de 500 logements par an d’ici à 2025.

Une réponse à la pénurie de logements

Avec la montée en puissance du télétravail, l’Institut d’épargne immobilière estime que, dans la seule région Ile-de-France, 3,3 millions de m² seront désertés par les salariés dans les dix prochaines années.

La transformation de bureaux en logements est donc une réponse pour lutter contre la pénurie de logements particulièrement criante en zone tendue. « Nous avons lancé Coverso parce que nous sommes convaincus que donner une nouvelle vie à un bâti c’est répondre de façon rapide et efficace à l’insuffisante production de logements, tout en s’inscrivant dans le processus de décarbonation de la filière construction », souligne Thibault Vidal, Directeur Général de Coverso chez Bouygues Immobilier.

Une offre qui répond aux enjeux de revitalisation des actifs tertiaires

Avec Coverso, Bouygues Immobilier apporte une solution pour lutter contre le nombre croissant d’immeubles vieillissants et mal desservis qui ne trouvent plus preneurs. Si les entreprises et les collectivités devront allouer des investissements importants pour réduire de 40% leur consommation à échéance de 2030 afin de répondre aux exigences du décret tertiaire et lutter contre l’obsolescence technique d’immeubles énergivores, force est de constater la diminution croissante des surfaces prises à bail par les entreprises, qui s’élève aujourd’hui à 25%.

Il est vrai que les marchés de Paris, Levallois, Neuilly-sur-Seine, Boulogne, La Défense ou Issy-les-Moulineaux demeurent porteurs avec un volume de transactions en croissance en 2022 mais les secteurs de Péri-Défense (Nanterre, Reuil Malmaison et Asnières-sur-Seine), de la boucle Nord (Saint-Denis et Saint-Ouen) et de la deuxième couronne sont en fort repli.

Or, ils concentrent 80% du stock de bureaux vides depuis plus de 4 ans (740 000m2 au 3e trimestre 2022). Ces surfaces, qui n’auront plus d’usage tertiaire, constituent une opportunité pour Bouygues Immobilier, notamment en Ile-de-France de développer des opérations de transformation à usage résidentiel.

Une offre adaptée aux besoins de chaque territoire

Les offres proposées par Bouygues Immobilier permettront aux collectivités de bénéficier de projets de transformation adaptés et utiles à leurs territoires. Avec une offre multi-produits allant du logement, aux résidences gérées (seniors, coliving, étudiants), aux hôtels ou aux commerces, Coverso favorisera le développement d’opérations mixtes qui redynamiseront les territoires en les rendant attractifs et en créant de l’emploi.

52 appartements de standing à Bruxelles

Depuis plus de dix ans, Bouygues Immobilier réalise des projets de réhabilitation et de reconversion de bureaux en logements. A Bruxelles, Bouygues Immobilier a transformé un immeuble de bureaux de dix étages en une résidence de 52 appartements de standing avec le projet Quadrian ; à Marseille, un immeuble de bureaux des années 60 est devenu une résidence étudiante de 340 chambres à travers le projet Kley, ou encore à Châteauroux, l’ancien Hôtel des Postes, témoin de l’histoire de la ville, a été réhabilité en une résidence senior de 88 appartements.

Bouygues Immobilier dispose d’un portefeuille de 12 opérations de conversion de bureaux en logements majoritairement seniors, en cours de montage, soit près de 700 logements et 38 000 m² de surface habitable. Ces opérations, réalisées en partenariat avec ACAPACE, seront exploitées par les Jardins d’Arcadie. La Poste Immobilier avec Banque des Territoires et 123 IM seront les propriétaires de ces actifs.

Une offre adaptée aux exigences climatiques

L’offre de transformation de bureaux en logements que propose Bouygues Immobilier s’inscrit dans la concrétisation des actions adoptées par l’Entreprise tant sur la réduction des émissions carbone qu’en faveur de l’économie circulaire. Elle favorisera notamment l’utilisation de matériaux de réemploi. Elle permettra par ailleurs une diminution importante de la pollution, contrairement à celle que peut engendrer des projets neufs ou la destruction de bâtiments.

La consommation de carbone sera à minima divisée par deux par rapport à une opération standard et les projets seront à priori moins sujets aux oppositions et aux recours puisqu’ils occasionneront moins de nuisances et de modification du paysage urbain.

