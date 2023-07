L’analyse de Véronique Bédague, PDG de Nexity

« Au premier semestre 2023, Nexity a démontré une nouvelle fois sa solidité, en publiant un chiffre d’affaires en légère croissance et un résultat opérationnel en retrait contenu, dans un marché fortement dégradé.

Le secteur immobilier est confronté à une crise d’une rare intensité : l’inflation persistante, la désolvabilisation de nos clients particuliers liée à la hausse rapide des taux d’intérêt qui devrait se poursuivre encore un temps, le détournement des investisseurs institutionnels vers des classes d’actifs offrant des rendements supérieurs, nous conduisent à adapter notre gestion et à accélérer la transformation de notre offre.

Dans cette conjoncture durablement adverse, Nexity ajuste ses prévisions pour l’année 2023 et s’adapte au changement de paradigme.

En premier lieu, nous renforçons notre efficacité opérationnelle, en étant vigilants sur la maîtrise de notre BFR et de notre endettement, avec, comme je l’avais annoncé, la cession récente de notre filiale polonaise qui viendra diminuer notre dette de 100 M€, et la cession de la filiale portugaise qui est en cours. Nous avons aussi mis en œuvre un plan d’économies volontariste sur nos frais généraux. Par

ailleurs, nous procédons à une gestion active de nos engagements sur la promotion, avec notamment l’arrêt des engagements en land bank et une exigence accrue sur les taux de pré-commercialisation de nos opérations avant les achats de terrains.

La nature multifactorielle de la crise à laquelle nous sommes confrontés renforce ma confiance dans la pertinence de notre plan stratégique Imagine 2026 dont nous accélérons l’exécution. L’annonce de notre récente association avec Carrefour, ou de notre partenariat avec TopHat dans la construction modulaire, démontre que nous sommes en mouvement rapide pour devenir le leader de la

régénération urbaine. De prochaines initiatives viendront illustrer le déploiement de notre offre d’opérateur global d’immobilier.

Sur la base de l’expertise croisée de nos métiers de Promotion et de Services et d’un backlog représentant 2 années d’activité, je suis pleinement confiante quant à notre capacité à délivrer une performance durable. »