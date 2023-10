Martin Pavanello, fondateur de Mister IA, est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il explique comment il aide les entreprises à se former à ChatGPT.

Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Martin Pavanello, fondateur de Mister IA, start-up qui vient de réaliser une levée de fonds de 1 million d’euro.

« Il y a un an, le monde connaissait une petite révolution avec ChatGPT, outil basé sur l’intelligence artificielle. Il y a peu de contenu sur le sujet. C’est un outil récent. il existe donc de gros besoins de formation. On s’est demandé comment aider les entreprises à mieux l’utiliser dans leur quotidien. Nous avons créé Mister IA pour les accompagner elles et leurs collaborateurs dans l’utilisation de ChatGPT pour qu’elles gagnent en productivité. »

Martin Pavanello est formel : ChatGPT n’est pas si simple à utiliser sans formation. Il faut savoir poser les bonnes questions. Beaucoup ont essayé l’outil et ont été déçus. « C’est assez difficile de parler à ces machines, explique Martin Pavanello. Il faut apprendre à parler à tous ces outils d’IA pour en tirer la quintescence ». Sa conviction ? Savoir « prompter » sera bientôt une compétence clé.

1ère étape : Apprendre à « prompter », soit parler à la machine.

2e étape : Apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités de l’outil.

Des formations B to B

Mister IA s’adresse aux entreprises et propose deux types de formation. La 1ère en e-learning. Concrètement, l’entreprise achète des accès sur la plateforme. L’utilisateur a à sa disposition des vidéos, qui sont des tutos d’un quart d’heure, sur des cas d’usage très précis. Par exemple : Je suis agent immobilier, je sors d’une visite, comment j’utilise ChatGPT pour faire un compte-rendu. Ou comment je prépare une réunion.

« Dans la 2e offre, une fois que les utilisateurs se sont formés sur la plateforme, nous revenons en présentiel 3 ou 4 fois par an pour répondre aux questions ou aborder des cas d’usage de façon plus précise », poursuit Martin Pavanello.

« Toutes les entreprises peuvent utiliser ChatGPT. Il n’y a pas qu’un certain type de métiers. A partir du moment où l’ordinateur est essentiel à une journée de travail, ChatGPT peut aider beaucoup de collaborateurs à aller plus vite. À gagner en productivité« , conclut Martin Pavanello.