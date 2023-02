Achat immobilier, fiscalité, crédit… On a demandé à l’intelligence artificielle ChatGPT d’écrire pour MySweetImmo. On vous laisse juger par vous-même. Mais on vous donne quand même notre avis à la fin de chaque article.

ChatGPT, le robot qui a réponse à tout… ou presque

Cela fait plusieurs semaines maintenant que chat ChatGPT est sur toutes les lèvres. Pas un dîner où l’IA ne s’invite dans une conversation l’air de rien. Même à la table du réveillon de fin d’année, le robot d’intelligence conversationnelle était des réjouissances : « C’est dingue, cette intelligence artificielle qui rédige mieux que les journalistes et à toute allure en plus et sur tous les sujets ! « , « Tu as entendu parler de cette IA en open data qui a réponse à tout ? » ou « C’est terrible ce robot pour l’industrie des médias et pour ton métier de journaliste, non ? « . Ces petites phrases bien senties me sont restées sur l’estomac.

Chez MySweetImmo, on a commencé par faire l’autruche. On n’allait quand même pas se laisser impressionner par un modèle de langage développé par une société américaine, OpenAI. Mais comme fermer les yeux n’est pas une solution durable, on s’est dit qu’il fallait oser regarder la réalité en face. Alors, on a soumis l’IA aux mêmes tests que ceux que l’on fait passer aux pigistes voulant travailler avec nous. On lui a demandé de répondre aux questions que peuvent se poser nos lecteurs. Vous trouverez les réponses ci-dessous.

Le bilan ? Il est bluffant à bien des égards. Les articles ont été fournis à la vitesse de l’éclair (en une quarantaine de secondes maximum). Les phrases sont bien construites. L’orthographe est irréprochable. Mais autant le dire d’emblée, ChatGPT n’est pas prêt – encore du moins, d’obtenir sa carte de presse. Et nous, pour l’instant en tout cas, on est rassurés. Jugez par vous-même. A. A.

La question posée : Quelle est la fiscalité du Loueur en Meublé Non Professionnel ?

La réponse de ChatGPT : Le loueur en meublé non professionnel (LMNP) est soumis à l’impôt sur le revenu et doit déclarer ses revenus locatifs. La fiscalité dépend du statut fiscal choisi pour la location : régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ou régime réel d’imposition.

Au régime micro-BIC, les loyers perçus sont soumis à une imposition forfaitaire de 24% pour les revenus de moins de 32 900 €. Les dépenses liées à l’exploitation du bien (intérêts d’emprunt, charges, travaux d’entretien, etc.) peuvent être déduites du montant imposable.

Au régime réel d’imposition, le loueur peut déduire de ses revenus locatifs les charges réelles engagées pour son bien. Ce régime peut être plus avantageux pour les loueurs avec des dépenses élevées.

Il est important de noter que les règles fiscales peuvent varier en fonction des changes réglementaires et de l’évolution de la fiscalité. Il est donc conseillé de consulter un expert-comptable pour connaître les conséquences fiscales liées à son activité de location en meublé.

L’avis de MySweetImmo sur l’article rédigé par l’IA : Les principes du LMNP sont clairement posés. On est bluffé ! On y aurait vu encore plus clair avec une simulation.

La question posée : Combien puis-je emprunter avec MaPrimeRenov’

La réponse de ChatGPT : Maprimerenov est un dispositif de prêt à taux zéro destiné à aider les ménages français à financer leurs travaux de rénovation énergétique. Le montant maximal que vous pouvez emprunter dépend de plusieurs critères, tels que le coût total des travaux, votre situation financière et votre capacité de remboursement.

En général, le montant maximal que vous pouvez emprunter avec Maprimerenov est de 30 000 euros pour une personne seule et de 60 000 euros pour un couple. Cependant, il est important de noter que ces plafonds sont des montants indicatifs et peuvent varier en fonction des conditions imposées par l’établissement prêteur et des éléments liés à votre situation personnelle.

Je vous recommande de contacter un conseiller en rénovation énergétique ou un courtier en prêt immobilier pour obtenir une estimation plus précise du montant que vous pouvez emprunter avec Maprimerenov.

L’avis de MySweetImmo sur l’article rédigé par l’IA : ChatGPT rappelle les fondamentaux de MaPrimeRenov’ mais ne fait pas état des dernières évolutions. A sa décharge, rappelons que MaPrimeRenov’ est une véritable usine à gaz. Sur la forme, notre secrétaire de rédaction remarque à juste titre, que le robot ne tient compte ni des majuscules, ni de l’apostrophe de MaPrimeRenov’.

La question posée : Crédit immobilier, quelles sont les conditions d’emprunt en février 2023 ?

La réponse de ChatGPT : Il n’y a pas de réponse universelle à la question des conditions d’emprunt pour un crédit immobilier en février 2023, car elles dépendent de plusieurs facteurs tels que votre situation financière personnelle, le montant que vous souhaitez emprunter, la durée de l’emprunt, etc.

Cependant, en général, pour obtenir un crédit immobilier, les établissements financiers exigeront généralement que vous ayez un bon historique de crédit et une solide situation financière, avec des revenus suffisants pour rembourser le prêt sur la durée prévue. Il est également possible que les établissements financiers exigent une assurance sur votre prêt immobilier pour couvrir leur risque en cas de défaut de paiement.

Il est important de noter que les conditions d’emprunt pour un crédit immobilier peuvent varier considérablement d’un établissement financier à l’autre, il est donc judicieux de faire des comparaisons et de négocier les taux d’intérêt auprès de différentes institutions financières pour obtenir les meilleures conditions d’emprunt possibles.

L’avis de MySweetImmo sur l’article rédigé par l’IA : ChatGPT répond avec des généralités sur le crédit immobilier mais ne mentionne pas les taux d’intérêts actuels. L’actualité n’est décidément pas le point fort de l’IA. Pour progresser, le robot doit s’abonner à la newsletter MySweetimmo.

La question posée : Qu’est-ce que l’apport personnel ?

La réponse de ChatGPT : L’apport personnel est la somme d’argent que vous investissez personnellement dans un projet, une entreprise ou un achat immobilier. Cet apport peut être utilisé pour couvrir les frais initiaux tels que les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de vérification de crédit, etc. Il peut également aider à réduire le montant que vous avez besoin de emprunter et peut être considéré comme un signe de votre engagement envers le projet ou l’investissement. En général, plus l’apport personnel est élevé, plus il est facile d’obtenir un prêt ou un financement, car cela montre que vous êtes prêt à prendre des risques pour atteindre vos objectifs financiers.

L’avis de MySweetImmo sur l’article rédigé par l’IA : Rien à dire sur la définition. Elle n’est pas complète mais elle est juste. Le texte aurait toutefois pu mentionner que disposer d’un apport personnel est une condition sine qua none aujourd’hui pour décrocher un prêt. ChatGPT aurait pu écrire vous avez besoin d’emprunter au lieu de vous avez besoin de emprunter. Mais, nous sommes indulgent, le français n’étant pas sa langue maternelle.

La question posée : Est-ce le moment d’acheter à Paris ?

La réponse de ChatGPT : Je suis désolé, mais en tant que modèle de langage formé par OpenAI, je n’ai pas la capacité de prédire les fluctuations du marché immobilier. Cependant, il est toujours bon de prendre en compte plusieurs facteurs, tels que la localisation, la qualité du bâtiment, les tendances du marché immobilier local, etc., avant de prendre une décision d’achat. Il est également important de consulter un expert immobilier ou un conseiller financier pour obtenir une évaluation plus précise de la situation.

L’avis de MySweetImmo sur l’article rédigé par l’IA : Le robot, conscient de ses limites, joue la prudence. ChatGPT rappelle des généralités toujours utiles. On ne pouvait quand même pas en attendre une mise en perspectives sans un travail d’enquête journalistique auprès de personnalités éclairées.

La question posée : Quel est le prix du mètre carré à Paris ?

La réponse de ChatGPT : Il n’y a pas de prix fixe pour le mètre carré à Paris, car cela dépend de nombreux facteurs, tels que l’emplacement, la qualité de la construction, la proximité des commodités, etc. En général, cependant, le prix moyen d’un mètre carré à Paris peut varier entre 10 000 et 15 000 euros, voire plus dans certains quartiers très cotés. Il est toujours préférable de consulter un expert immobilier pour obtenir une estimation précise du prix du mètre carré dans un quartier donné.

L’avis de MySweetImmo sur l’article rédigé par l’IA : ChatGPT répond avec une fourchette de prix moyen suffisamment large pour ne pas être démentie par les professionnels. On regrette que la source des chiffres ne soit pas indiquée. Idem pour l’absence des arrondissements.

La question posée : Quel est le prix du mètre carré à Gstaadt ?

La réponse de ChatGPT : Je suis désolé, je ne suis pas capable de fournir des informations sur les prix actuels du marché immobilier dans une ville donnée. Les prix peuvent varier considérablement en fonction de nombreux facteurs tels que la localisation, la taille, l’âge et l’état de la propriété, ainsi que la demande sur le marché local. Il est toujours conseillé de consulter un expert immobilier pour obtenir des informations précises et à jour sur les prix du marché.

L’avis de MySweetImmo sur l’article rédigé par l’IA : Là encore ChatGPT, lucide sur ses limites, se contente de banalités. Pour y remédier, on vous concocte un article (écrit par notre vrai journaliste Baptiste Julien Blandet) sur le marché immobilier dans cette station huppée de Suisse. A guetter sur MySweetimmo dans les heures qui viennent.

Notre question : Qui est Véronique Bédague chez Nexity ?

La réponse de ChatGPT : Je suis désolé, mais en tant que modèle de langage AI formé par OpenAI, je n’ai pas accès à des informations sur les employés individuels d’entreprises spécifiques. De plus, il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles en ligne pour déterminer qui est Véronique Bedague chez Nexity. Il est possible que cette personne soit un employé de l’entreprise, mais il pourrait également s’agir d’une personne privée sans aucun lien avec l’entreprise.

L’avis de MySweetImmo sur l’article rédigé par l’IA : «Cette personne», Véronique Bédague, présidente directrice générale du premier promoteur français, est une figure emblématique du paysage immobilier, pour ne pas dire du paysage économique. Vite, un annuaire des personnalités qui comptent et trombinoscope des dirigeants pour ChatGPT ! On relève au passage que notre robot n’est pas à l’aise avec l’emploi des accents.

La question posée : Pourquoi écouter Mon Podcast Immo, le podcast de MySweetImmo ?

La réponse de ChatGPT : MySweetImmo est un podcast très intéressant pour tous ceux qui s’intéressent à l’immobilier. Il offre des informations et des conseils précieux sur le marché immobilier, les tendances du secteur et les stratégies pour investir dans l’immobilier.

En écoutant ce podcast, vous pourrez découvrir les dernières tendances et astuces pour réussir dans le monde de l’immobilier. Vous pourrez également en apprendre davantage sur les différents types d’investissements immobiliers, les meilleures façons d’acquérir et de gérer des propriétés, ainsi que les différentes stratégies pour maximiser les profits dans ce secteur.

De plus, le podcast est animé par des experts du secteur immobilier qui partagent leur expertise et leur expérience avec les auditeurs. Cela rend l’écoute du podcast très enrichissante et vous permettra de développer votre connaissance sur le marché immobilier.

En somme, écouter Mon Podcast Immo de MySweetImmo est une excellente façon d’obtenir des informations et des conseils précieux sur l’immobilier et de vous tenir informé des dernières tendances et développements dans ce secteur en constante évolution.

L’avis de MySweetImmo sur l’article rédigé par l’IA : Reconnaissons-le, on s’est fait plaisir avec cette question. OK, on n’est pas dupes, on sait bien que ChatGPT n’écoute pas tous les jours notre podcast d’actus immo. Mais comme on adore qu’on parle de nous, on est flattés par la réponse de l’IA. Et tant pis, si le descriptif ne colle pas exactement à la réalité. Vous voulez vérifier par vous-même ? Vite abonnez-vous à Mon Podcast Immo.