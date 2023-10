Immobilier Cannes : Bricks.co finance un appartement haut de gamme en 10 secondes

Le marché de l’immobilier de luxe en France, particulièrement dans le secteur de la location saisonnière haut de gamme, témoigne d’une résilience remarquable. Le succès sans précédent du dernier financement sur la plateforme de financement participatif immobilier Bricks.co en est une formidable illustration.

« Lorsque la société SAS NC IMMO nous a présenté son projet, nous avons tout de suite perçu son potentiel, et le succès qu’il pourrait rencontrer auprès de notre communauté d’investisseurs. Dans un marché en crise, l’immobilier de luxe tire son épingle du jeu avec une demande en croissance, boostée par le retour post covid des touristes étrangers en France. Nous invitons tous les porteurs de projets souhaitant financer des actifs similaires à soumettre leur dossier”, précise Sylvain Dumas, Directeur pôle immobilier Bricks.co.

10 secondes pour collecter près de 300 000 €

Ce projet financé en un temps record par près de 1300 investisseurs concerne un appartement luxueux de 70m² situé à Cannes, disposant d’un charmant jardin privatif. Situé à quelques pas du Boulevard Alexandre III et à seulement 5 minutes de la fameuse Croisette, il est destiné à la location touristique de courte durée.

Le succès du financement démontre l’intérêt constant des investisseurs pour des actifs immobiliers de haute qualité dans des emplacements d’exception.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de notre collaboration avec Bricks.co. C’est une alternative fiable et efficace au financement bancaire classique. Le traitement rapide de notre dossier, la qualité des échanges et le rapport humain instauré avec l’équipe nous ont convaincus que nous avions fait le bon choix en optant pour cette plateforme. Ce succès illustre non seulement la robustesse de notre projet, mais également l’efficacité et le sérieux de Bricks.co en tant que partenaire de financement« , souligne Clark Hassan, Co-fondateur SAS NC IMMO.

Démocratiser l’investissement immobilier, même de luxe

Bricks.co a pour mission de démocratiser l’investissement immobilier en levant les barrières mentales et financières liées à ce type d’investissements. Avec une plateforme 100% en ligne, simple d’utilisation, et un ticket d’entrée de 10€, la startup permet au plus grand nombre d’investir en quelques clics dans des projets immobiliers variés et rigoureusement sélectionnés.

Proposer une alternative au financement bancaire

Dans un contexte de tensions et de mutations profondes, où le financement bancaire immobilier se raréfie, avec des taux d’intérêt dépassant largement les 5 % pour des professionnels, Bricks constitue une solution alternative au financement traditionnel par les banques, pour tous les porteurs de projets.