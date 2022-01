Prix immobilier : Le Top 10 des villes de Province les plus chères de France

Vous êtes comme beaucoup de Français ? Vous rêvez d’une ville de province où acheter un logement ? alors, quelles sont celles de plus de 60 000 habitants qui coûtent le plus cher ? Le point avec SeLoger.

Si l’on exclut de la compétition les mastodontes que sont les villes d’Île-de-France pour se concentrer sur les villes (exclusivement de province !) de plus de 60 000 habitants, où coûte-t-il le plus cher d’acheter son logement ?

Coût de l’immobilier en 2021 : Cannes rafle la 1ère place !

Selon le Baromètre LPI-SeLoger, Cannes se place en pole position du classement des villes de province de plus de 60 000 habitants où il coûte le plus cher de devenir propriétaire. Jugez plutôt : le prix au m² à Cannes culmine à 5 655 € au terme d’une hausse de 8,1 % sur 1 an. À ce stade de l’article, il peut être utile de préciser que Cannes est l’une des villes où le patrimoine déclaré par ses habitants redevables à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) compte parmi les plus élevés de France.

Lyon et Annecy sur les 2e et 3e marches du podium

Une fois les poids lourds de la région parisienne sortis du jeu, la voie est libre pour certaines villes de plus de 60 000 habitants qui peuvent ainsi s’inviter dans les premières places de ce classement. Les médailles d’argent et de bronze sont donc décernées respectivement à la Capitale des Gaules et à celle que l’on surnomme la Venise des Alpes. En effet, le prix du m² à Lyon atteint 5 499 € à l’issue d’une progression annuelle de 2,4 %, suivi par le prix au mètre carré à Annecy qui affiche 3,3 % de hausse sur 1 an pour monter à 4 973 €.

Bon à savoir : Le prix du m² en France s’élève, en moyenne, à 3 339 €.

Bordeaux devance Antibes de peu…

À la lecture des chiffres rassemblés dans le Baromètre LPI-SeLoger, on découvre que Bordeaux est la 4e ville française de plus de 60 000 € où faire l’acquisition de sa résidence principale coûte, en moyenne, le plus cher. Pour info, le prix au m² à Bordeaux enregistre 2,1 % de hausse annuelle pour atteindre 4 967 €. De la 5e à la 10e place du classement, on retrouve ::