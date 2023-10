Immobilier :  La maison individuelle, neuf ou ancienne, est la grande exclue du PTZ 2024

Bruno Lemaire a annoncé hier une refonte du prêt à taux zéro. S’il qualifie d’élargissement ces évolutions, dans les faits, la maison individuelle qui est, pourtant, l’un des rêves des Français est la grande exclue de c vraie coup de pouce pour les primo-accédants.

Le réseau immobilier l’Adresse rappelle que 80 % des transactions s’effectuent dans l’ancien alors qu’il n’est désormais plus éligible au PTZ, sauf sous conditions et dans les zones détendues dont 209 villes viennent de sortir…

Un PTZ prolongé jusqu’en 2027 et élargi…

L’ élargissement du prêt à taux zéro est une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs. Il prévoit l’augmentation des plafonds de revenus qui n’avaient pas bougé depuis 2016, une augmentation de la quotité de prêt à 50 % pour les ménages très modestes et la création d’une 4ème tranche de revenus « classe moyenne » permettant à des ménages plus aisés de bénéficier du PTZ, à hauteur de 20 % du montant total du prêt.

« L’augmentation des plafonds de ressources est une très bonne nouvelle car ils n’avaient pas évolué depuis 2016 alors que dans le même temps les revenus des Français ont augmenté mais aussi et surtout, les prix de l’immobilier. La hausse des prix atteint plus de 50 % dans certaines villes, avec la nécessité de gagner plus pour acheter une même surface ! Augmenter la quotité pour les ménages modestes et créer une nouvelle tranche de revenus supplémentaires sont donc de vrais leviers pour permettre à davantage de primo-accédants d’accéder au PTZ et donc à la propriété », explique Brice Cardi, président de l’Adresse.

Mais une exclusion de la maison individuelle, neuf ou ancienne…

Le ministre de l’Economie l’a bien réaffirmé : l’objectif du gouvernement est de recentrer le PTZ sur les acquisition d’un logement neuf collectif. Ainsi la construction de maison individuelle dans le neuf en est désormais exclue.

Par ailleurs, rappelons selon la zone du bien, le prêt à taux zéro peut financer l’achat un bien neuf ou un bien ancien avec travaux. En zones tendues (zones A et B1) le PTZ est éligible pour l’achat d’un bien neuf en collectif et en zones détendues (B2 et C) il l’est pour l’achat d’un bien ancien avec travaux (25 % du montant du bien). Les zones B2 et C regroupent des communes de moins de 50 000 habitants à pression démographique faible et des communes rurales, donc avec beaucoup de maisons…

Des villes ou communes qui étaient éligibles au PTZ dans l’ancien ne le sont plus

Or, le gouvernement vient de faire passer 209 villes en zone tendue. De fait, certaines villes ou communes qui étaient éligibles au PTZ dans l’ancien ne le sont plus. Elles pourront toujours bénéficier du PTZ mais uniquement pour l’achat d’un bien neuf (en collectif seulement, donc un apprtement). C’est le cas par exemple de Auxerre, Arras, Bourg-en-Bresse, Château-Thierry, Evreux, Gap, le Mans, Lorient, Quimper, Valence…

Dans ces villes de la zone B2 passées en zone tendues, un couple avec 2 enfants et 50 000 € qui voulaient acheter une maison ancienne pour un budget de 200 000 € travaux inclus pouvait obtenir 80 000 € de PTZ avec un différé de 5 ans de remboursement. Désormais il n’y a plus droit, sauf s’il reporte son projet vers l’achat d’un appartement en VEFA, dans lequel il ne pourra habiter que dans 2 ans… Financer un achat à 200 000 € avec un PTZ de 80 000 € et un prêt complémentaire de 120 000 € à 4,5 % sur 25 ans lui coutait au total 77 500 € d’intérêt contre 133 160 € sans le PTZ soit 40 % de plus !

La maison individuelle : le rêve de beaucoup de Français

« Rappelons que 80 % des transactions concernent de l’immobilier ancien et que 55 % des Français vivent dans une maison ! La maison individuelle est ancrée dans le mode de vie et les aspirations des Français. L’exclure du dispositif n’a pas de sens… Bien qu’il faille relancer la construction de logements en France, comment expliquer à un jeune couple qui veut acheter une maison ancienne qu’il a visité et sur laquelle il a eu un coup de cœur qu’il doit finalement reporter son projet sur un appartement sur plan et trouver une location en attendant de pouvoir y habiter… », s’interroge Brice Cardi.

En avril dernier, le réseau l’Adresse avec Toluna Harris Interactive avait interrogé les Français sur leurs projets d’achat. 51 % d’entre eux envisageaient d’acheter une maison pour leur résidence principale contre 26 % un appartement et 23 % d’indécis. Et 91 % jugeaient la présence d’un espace extérieur comme un critère très important pour l’achat d’un logement, juste après le niveau de luminosité. Des critères importants à prendre en compte…

Source : L'Adresse