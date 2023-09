Immobilier : CITYA IMMOBILIER organise la plus grande Assemblée générale de copropriété de France

Lutter contre le changement climatique, renforcer la résilience face aux risques liés au climat, agir sur les émissions de gaz à effet de serre, etc., autant de dispositifs gouvernementaux et de contraintes réglementaires qui imposent un certain nombre de mesures fortes, avec un réel impact sur le secteur immobilier et ses acteurs.

Aujourd’hui, force est de constater que la motivation des Français en termes de rénovation énergétique de leur logement est grandissante et dans ce cadre, CITYA IMMOBILIER souhaite plus que jamais accompagner et conseiller ses clients dans leur démarche écologique.

Pour la première fois en France, CITYA IMMOBILIER, entreprise en administration de biens, organise la plus grande Assemblée Générale réunissant plus de 100 000 acteurs en copropriété, le 13 septembre 2023, à partir de 18h30.

Un grand débat sur le thème des Enjeux de la Transition Energétique

Les copropriétaires, conseillers syndicaux et bailleurs assisteront à ce grand débat sur le thème des Enjeux de la Transition Energétique, un direct retransmis dans plus de 170 villes et animé par deux grands noms de la profession : Henry Buzy Cazaux, Président de l’IMSI (Institut du Management des Services Immobiliers) et Sylvain Levy Valensi, Directeur associé de Radio Immo.

En présence de Loïc Cantin, Président de la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) et de Roselyne Conan, Directrice Générale de l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement)les experts prendront la parole sur les thématiques, telles que l’énergie, les calories, les répartiteurs de frais de chauffage, les bornes de recharge des véhicule électriques, la géothermie, l’isolation thermique, etc. Ils pourront également prévoir des référents locaux dans les villes de leur choix où nos directeurs d’agence se feront un plaisir de les mettre en contact avec notre clientèle lors du cocktail qui fera suite à la visio-conférence.

Certes, les questions des clients sont nombreuses…

Quelles sont les solutions et/ou les obligations de rénovation énergétique ? Comment réaliser les audits ? Comment optimiser les équipements ? Comment financer les travaux ? Quelles sont les restrictions de location des logements les plus énergivores ? Mais à n’en pas douter, les experts présents lors de cet événement exceptionnel se feront fort d’y répondre avec la plus grande précision.