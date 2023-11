La FNAIM vient d’annoncer la signature d’un nouvel accord de partenariat avec MODELO autorisant les interconnexions de tous les logiciels métiers à FNAIM by MODELO.

Trois ans après la mise en place de son partenariat initial portant sur la mise à disposition de ses imprimés juridiques au sein de la bibliothèque FNAIM LEGAL BY MODELO, la FNAIM vient d’annoncer la signature d’un nouvel accord de partenariat avec MODELO.

Cet accord a pour objet d’autoriser les interconnexions de tous les logiciels métiers à cette bibliothèque de référence.

Ces interconnexions concerneront directement toutes les solutions logicielles proposées par SEPTEO pour les activités Gérance et Syndic, mais aussi celles dédiées à l’activité Transaction (Netty, Consortium immobilier, etc.), ainsi que celles commercialisées par d’autres éditeurs, selon des modalités à convenir avec MODELO.

Interconnexion ouverte à tous les éditeurs et maxi-bibliothèque juridique

« L’interconnexion, ainsi ouverte à tous les éditeurs de logiciels métiers, répond à une attente forte en ce qu’elle simplifie la vie de l’adhérent FNAIM. Elle permettra une intégration très avancée de FNAIM LEGAL BY MODELO dans leur outil métier. Réservée à l’origine au seul logiciel HEKTOR édité par La Boîte Immo, elle est désormais ouverte à tous. Et ce sera d’autant plus évident au sein de la chaîne de valeur que SEPTEO met en place compte tenu des liens natifs établis entre nos différents logiciels métiers », se félicite Jean-Pierre DOMINGO, Directeur-Général du Pôle Immobilier de SEPTEO.

Par ailleurs, et pour répondre encore davantage aux besoins des adhérents, l’actuelle bibliothèque FNAIM LEGAL BY MODELO sera enrichie puisqu’en plus des imprimés juridiques de la FNAIM seront accessibles tous les modèles proposés par MODELO.

Une « maxi-bibliothèque comportant plus de 300 modèles d’actes », précise Jean-Pierre DOMINGO.