Immobilier & Jeux Olympiques : Quelles sont les intentions de location des Français ?

A quelques mois de l’ouverture des Jeux Olympiques, qui prévoit d’accueillir dans la capitale plus de 10 millions de visiteurs, la question du logement anime déjà le débat public : comment parvenir à loger les millions de visiteurs attendus ? Quel impact sur un marché immobilier déjà pressurisé ? A cette occasion, Orpi a interrogé ses clients sur leurs intentions à l’approche de cette période inédite. Typologie de biens mis à la location, prix proposés, zones géographiques, Orpi fait le point !

L’étude révèle que 42% des personnes interrogées ont d’ores et déjà prévu de louer leur appartement. Seulement 4% des interrogés ne l’envisagent pas, tandis que 53% n’ont pas encore pris leur décision début décembre.

Des prix qui gravitent avec les sommets pour les JO

Face à l’explosion de la demande, les Français ne rechignent pas sur les prix ! Parmi les répondants, 37% des répondants estiment leur bien à 1 400€ par semaine pendant cette période et 19% l’évaluent à 2 000€ et plus. 38% d’entre eux sont prêts à le proposer entre 700€ et 1400€ la semaine, quand 24% resteront sous la barre des 700€.

Pour héberger les nombreux visiteurs, les appartements composés d’une chambre (T2) sont les plus représentés (32%), suivis des maisons (23%) et des appartements T3 (21%). Finalement, 19% des logements sont des studios, et 9% des grands appartements (composés de plus de deux chambres).

Qui loue quoi et où ?

Afin de mieux comprendre le panel de logements qui sera possiblement proposé à la location, Orpi s’est penché sur la répartition géographique de ces biens. Sur la totalité des répondants interrogés :

27% se situent en petite Couronne (Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne)

se situent en petite Couronne (Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne) 25% à Paris intra-muros

à Paris intra-muros Tandis que 19% sont en grande couronne (Val-de-Marne, l’Essonne, les Yvelines, et le Val-d’Oise).

sont en grande couronne (Val-de-Marne, l’Essonne, les Yvelines, et le Val-d’Oise). Enfin, 11% sont situés dans l’une des autres villes de France qui accueilleront des épreuves (Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Saint-Etienne, Nice, Marseille).

“La pression locative va s’accentuer à l’approche de l’événement le plus attendu de l’année. En effet, face à une demande exponentielle, la mise en location de son bien pendant la période représente une source de revenus significative. Cependant, la location courte durée a des impacts non-négligeables sur le cycle immobilier et participe à la tension du marché, avec des propriétaires qui retirent dès maintenant leur bien du parcours locatif. Dès maintenant, le gouvernement doit prendre des dispositions fortes pour encourager la location longue durée pour rééquilibrer les compteurs », ajoute Guillaume Martinaud, Président de la Coopérative Orpi.