Nominations : Audrey Levaltier et Mathias Dunas, nouveaux associés de Catella Valuation Advisors

L’équipe de Catella Valuation Advisors nomme deux nouveaux Associés : Audrey Levaltier et Mathias Dunas.

Audrey Levaltier devra aider à développer Catella Valuation sur les marchés régionaux

Titulaire d’un Master 2 en Ingéniérie Immobilière de l’Université Paris XII, Audrey Levaltier a rejoint Catella Valuation en 2008 en tant qu’Expert et a été nommée Directrice Régionale en 2001.

Recognised European Valuer et Expert Senior basée à Nantes, elle contribue au développement en Régions de la filiale d’Evaluation Immobilière et de Conseil de Castella en France.

Audrey Levaltier commente : » Ma nomination en tant qu’associée appuie la volonté de Catella Valuation de se développer sur les marchés régionaux avec l’ouverture prochaine de nouveaux bureaux dans les métropoles régionales. »

Mathias Dunas a pour mission d’accroître le réseau de Catella Valuation en Europe

Précédemment Directeur au sein de Savills Valuation pendant 15 ans, Mathias Dunas a rejoint l’équipe de Catella Valuation en tant qu’Expert Senior en 2022.

Membre de la RICS et titulaire d’un Master Spécialisé « Entrepreneurs » de l’EM Normandie, il a pour mission d’accroître le réseau de Catella Valuation en Europe.

« Je suis honoré de cette marque de confiance. Catella Valuation bénéficie d’un excellent niveau de service plébiscité par ses clients et je me réjouis de pouvoir développer nos services dans d’autres pays européens à l’instar de l’Allemagne, de la Belgique et de l’Italie » indique Mathia Dunas.

« Nous nous réjouissons d’annoncer ces deux nouvelles nominations au sein de l’équipe qui illustrent la volonté du groupe Catella de promouvoir ses talents et d’axer son développement tant sur les régions françaises que sur les synergies de son réseau international’, renchérissent Jean-François Drouets et Nicolas Brousseaud, respectivement Président et Directeur général de Catella Valuation.

Source : Catella Valuation Advisors