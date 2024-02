MaPrimeRenov’ : La FNAIM regrette un rabotage incompréhensible

Faute de croissance et afin de maintenir l’équilibre budgétaire, Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d’économies, dont 1 milliard d’euros déduit du budget de MaPrimeRénov’. Un rabotage à contre-courant de la mobilisation nécessaire pour accélérer et densifier la rénovation énergétique des logements.

Une décision à contre-courant de la politique du Gouvernement

« Cette décision est incompréhensible dans un contexte aussi tendu pour le logement et au moment où les travaux de rénovation énergétique, imposés par la loi climat & résilience doivent s’accélérer. Plus que jamais, les propriétaires bailleurs ont besoin de ces aides pour financer leurs travaux et garantir un parc locatif équilibré. » regrette Loïc Cantin, président de la FNAIM.

Une nouvelle attaques sur les propriétaires

La FNAIM alerte sur ces contraintes qui pèsent une nouvelle fois sur les propriétaires. Elle dénonce cette nouvelle attaque du Gouvernement sur les financements de la politique du logement alors que ce secteur a rapporté aux finances publiques 53 milliards d’euros en 2022.

« Si l’État ne met pas les moyens adéquats à disposition des propriétaires bailleurs, la rénovation qu’il souhaite enclencher ne restera qu’un vœu pieux, au risque de bloquer totalement le marché locatif et l’accès des Français au logement » analyse Loïc Cantin