En introduction du conseil national de la transition écologique, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé l’augmentation du budget de MaPrimeRénov’ (MPR) à 4 milliards d’euros, soit une hausse historique de 1,6 milliard d’euros.

Heero, acteur du financement de la rénovation énergétique, salue cet effort budgétaire et cette nouvelle dans un contexte de baisse du nombre de rénovation globale, mais considère toutefois qu’au-delà des montants d’aide accordés, il y a des paramètres à faire évoluer pour que ce dispositif ait encore davantage d’impact et soit davantage incitatif, notamment pour la rénovation globale.

Une hausse du budget de MaPrimeRenov’ dans un contexte de baisse des rénovations globales

En effet, le nombre de rénovations globales de maisons individuelles financées en 2022 par MaPrimeRénov est passé de 41 219 en 2021 à 34 122 en 2022, selon l’Agence nationale de l’habitat (Anah), soit une baisse de 17 %. Pour rappel, le gouvernement a annoncé un objectif de 200 000 rénovations globales en 2024.

« Les aides financières sont un levier efficace pour inciter à la rénovation énergétique… Reste qu’elles sont en l’état difficiles à obtenir, avec des délais trop longs et souvent un montant insuffisant dans un contexte d’inflation. En intégrant les travaux induits (peinture, électricité, plomberie), les aides représentent en moyenne 15 % du montant des travaux, elles ne suffisent donc pas à en garantir le financement. Le reste-à-charge, trop important, est ainsi souvent un frein majeur pour le passage à l’acte » analyse Romain Villain, directeur général de heero.

Beaucoup de rénovation mono geste

En effet, depuis le 1er janvier 2023, sur la plateforme heero qui accompagne les particuliers dans le financement de leur projet de rénovation et l’obtention des aides, le montant moyen des travaux de rénovation est de 16 200 € pour un montant moyen d’aides de 2 442 € : 1 465 € en moyenne pour MaPrimeRenov’ et 977 € de CEE. Les aides représentent ainsi en moyenne 15 % du devis, pour un reste-à charge moyen de près de 14 735 € en moyenne, soit 85 % du devis.

« On constate un intérêt croissant des Français pour la rénovation énergétique qui devient même, pour certains, une nécessité pour faire baisser leur facture énergétique. Pour autant, on note que les travaux réalisés via notre plateforme sont souvent des mono gestes et portent très souvent uniquement sur un changement de fenêtres, perdant du coup en efficacité, d’autant qu’il y a d’autres gestes à effectuer avant, comme l’isolation », explique Romain Villain.

Adapter le dispositif : une nécessité

Or, en matière d’isolation thermique, selon heero, le dispositif MaPrimeRenov’ ne va pas assez loin : « Le dispositif MaPrimeRenov’ n’est pas prévu pour l’isolation des combles perdus alors que c’est un geste essentiel et à effectuer, souvent en priorité pour éviter la déperdition d’énergie dans un logement. Concernant l’isolation par l’extérieur, nous observons qu’en moyenne ce type de travaux porte sur une surface de 120 m² alors que le dispositif MaPrimeRenov’ plafonne à 100 m² », complète Romain Villain.

L’annonce de la volonté d’harmoniser les conditions d’obtention des CEE et MaPrimeRenov va dans le bon sens. Néanmoins, la mise en place de deux piliers, le pilier Efficacité pour les travaux dits « monogestes » excluant les passoires énergétiques et le pilier Performance consacré à la rénovation globale, risque (encore) de complexifier le parcours d’accès aux financements des Français propriétaires de leur logement.

Trop d’écart entre le budget des Français à consacrer à la rénovation et la volonté du Gouvernement

Il y a aussi un écart important entre les aspirations des Français, la volonté du gouvernement et la réalité des faits : « Le Gouvernement veut favoriser les rénovations globales et y conditionner la délivrance des aides. Sur le papier, c’est une bonne idée, mais dans les faits il y a encore plusieurs paramètres à prendre en compte pour être en adéquation avec la capacité budgétaire des Français mais aussi un besoin d’harmonisation des règles entre MaPrimeRenov’ et les Certificats d’Economies d’Energie » explique Romain Villain.

Harmoniser les dispositifs en place

Dans le cadre du dispositif MaPrimeRenov’, une rénovation est considérée comme globale et prise en compte à condition de diminuer la consommation annuelle d’énergie d’au moins 55 % alors que dans le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie une rénovation est considérée globale si l’impact est de 35 % sur la consommation annuelle d’énergie. Ces différences de conditions ne facilitent pas la compréhension des propriétaires et peuvent être un frein au passage à l’action.

Autre exemple, il est possible d’obtenir une aide CEE pour l’installation d’une pompe à chaleur air-air (pompe à chaleur réversible servant aussi de climatisation) alors qu’il n’existe pas d’incitations pour ce type de travaux dans le cadre du dispositif MaPrimeRenov.

En outre, « les conditions financières des ménages font qu’ils doivent arbitrer avec d’autres dépenses et préfèrent donc espacer sur plusieurs années leur budget rénovation alors que le dispositif MaPrimeRenov’ exige que les travaux soient réalisés dans un délai de 24 mois, c’est trop court surtout dans le contexte d’importants délais d’approvisionnement des matériaux et de faible disponibilité des artisans. Le dispositif pourrait s’inspirer du plan pluriannuel de travaux existant pour la rénovation des immeubles en copropriété » conclut Romain Villain.