Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast immo, Baptiste Julien Blandet reçoit en live d’Immo, le congrès immobilier FNAIM, Antoine Vercelletto, président de la FNAIM Pays de la Loire à Paris, qui a eu lieu les 4 et 5 décembre 2023. Il nous présente les atouts de sa région mais également les limites.

Une région dynamique

Le Pays de la Loire possède de nombreux attributs. Antoine Vercelletto le souligne, « C’est une région qui est extrêmement dynamique. On a un taux de chômage globalement qui est plus faible que le reste du territoire. On est autour de 5,6 alors que sur le reste du territoire on est à 7 on descend même autour entre 3 et demi et 4 au niveau de la Vendée. »

Il continue : « On a un territoire qui est dynamique et puis on a eu aussi ces dernières années un apport important puisque l’attractivité de l’Arc Atlantique notamment donc tout le très côtier, a été très dynamique ces dernières années. »

Les prix sont stables principalement sur la partie côtière. Malgré de fortes augmentations sur les 5 dernières années. « Jusqu’à 50% notamment aux Sables d’Olonne, 35% sur la Baule, 35% à Nantes ».

Belle attractivité économique

Dans la région du Pays de la Loire, plusieurs villes ont fait preuve d’attractivité économique notamment « Nantes, la métropole, la Loire-Atlantique, la Vendée (qui est aussi un territoire agricole) ainsi que la Mayenne sont très dynamiques. »

Selon Antoine Vercelletto, « Des territoires aujourd’hui qui ont une belle attractivité économique et avec des prix bas par rapport à d’autres régions. Et donc on bénéficié ces dernières années d’une clientèle nouvelle qui est venue s’installer et qui venait réveiller peut être cette partie qui était un peu plus méconnue. »

Un manque de logements

Si le Pays de la Loire est une région dynamique et attractive, la région manque d’habitations. La région connaît une stabilisation des prix qui repartira à la hausse car faute de constructions. « On doit en construire à minima et ça a été rappelé tout à l’heure, 500 000 logements par an. On en construit aujourd’hui 250000 donc il est évident qu’on va se retrouver dans une attrition de l’offre. »

Un problème qui nécessite l’intervention de l’état. « La 0 artificialisation nette, on va dire que ça peut être une bonne chose, mais il faut que parallèlement à ça, les PLU et les maires acceptent et on doit les accompagner par rapport à ce dispositif. »

Quelle solution pour l’année 2024 ? Un dispositif d’aide pour débloquer le marché des primo-accédants tel que l’application PTZ. Pour Antoine Vercelletto, il est nécessaire que l’état mette l’accent sur cette application pour aider les primo-accédants. Ce qui donnera de « l’oxygène à l’ensemble du marché » dit-il.