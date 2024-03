Luxembourg : Sublime maison d’architecte construite en 2022

Cette construction de 2022 est sur trois niveaux avec un ascenseur privatif, une terrasse donnant sur un parc dans un quartier résidentiel. Avec ses 515 m², elle est baignée de lumière.

Au rez-de-chaussée

Un hall d’entrée avec placards sur-mesure, une cuisine équipée avec finitions haut de gamme (mobilier sur-mesure en Corian de Dupont-de Nemours, Robinetterie Vola, électroménager V-zug) ouverte sur un vaste espace de vie très lumineux avec ses grandes baies vitrées donnant sur une terrasse de 135 m² et un jardin (2100 m²). Un escalier design en chêne massif, un bureau avec rangements sur-mesure, une salle de douche à l’italienne.

À lire aussi Immobilier Nice : Appartement terrasse dans le quartier de Corniche Fleurie

Au premier niveau

Un couloir avec placards, une suite parentale séparée avec son dressing, un bureau / chambre donnant sur un balcon, sa salle de bains avec une baignoire, une double douche à l’italienne avec des volets intérieurs. Trois chambres avec placards dont deux avec bureaux incorporés et deux balcons, une salle d’eau.

À lire aussi Pays Basque espagnol : Villa des années 30 avec vue mer à San Sébastian

Au sous-sol

Trois caves, une cave à vin, une buanderie, un garage fermé motorisé pour quatre à cinq véhicules avec prises triphasées pour véhicules électriques et une pièce attenante donnant sur le jardin avec une sortie indépendante. Gestion de la domotique intégrée à la villa, contrôle à distance de l’éclairage, des screens et du chauffage au sol, un éclairage Dim to Warm et des interrupteurs tactiles intégrés au mobilier viennent compléter ce bien d’exception.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Barnes.