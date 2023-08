Arcangues : Magnifique villa d’architecte avec piscine face à la Rhune

Immobilier Arcangues (64) : Sublime villa de 280 m² et 8 pièces, avec piscine et vue sur la montagne, cherche preneur.

Idéalement située dans un secteur très recherché d’Arcangues, Au Pays Basque, au calme absolu et à quelques minutes des plages et du golf, cette superbe villa d’architecte de plus de 280 m² est entourée d’un parc arboré de presque 4 400 m² avec piscine.

La propriété bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la Rhune.

3 suites avec dressing et salles de bain privatives

La villa est composée d’une entrée, un séjour double cathédrale avec poêle et vue montagnes, ouvrant sur une terrasse exposée Sud, une cuisine dinatoire et un bureau. Un espace nuit comporte 3 suites avec dressing et salles de bain privatives, une salle de sport (possibilité de transformation en chambre supplémentaire), et une salle d’eau.

Une master suite à l’étage

L’étage est occupé par la master suite, avec un spacieux dressing, salle de bain, et une grande chambre ouvrant sur une terrasse avec vue Rhune. Une cave à vin, un vaste garage et un carport complètent ce bien d’exception.

Son prix : 2 350 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur biarritzsothebysrealty.com.