Immobilier : Les bonnes pratiques fiscales à adopter pour les JO de Paris 2024

Alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques dans quelques mois, de nombreux propriétaires se trouvent face à des questions fiscales complexes.

« Par mon métier, je suis souvent sollicité pour conseiller les propriétaires sur les meilleures pratiques à adopter, explique Arnaud Gayot, CRO & co-fondateur de Qlower. Voici quelques points essentiels à retenir pour optimiser votre situation fiscale pendant les JO de Paris 2024.«

Des règles spécifiques s’appliquent en fonction de la nature du bien immobilier

Tout d’abord, il est crucial de comprendre les règles spécifiques qui s’appliquent en fonction de la nature de votre bien immobilier, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire.

Si votre bien est votre résidence principale, vous devez être conscient de la règle des 120 jours par an, qui s’applique sur toute l’année 2024, y compris pendant la période des Jeux Olympiques. Toutefois, cette limite de 120 jours par an ne s’applique pas si vous louez une chambre dans votre appartement ou maison. Au-delà de cette limite, vous devrez obtenir un changement d’usage, ce qui peut être un processus complexe et difficile à Paris (et dans la plupart des villes organisatrices).

En revanche, si votre bien est une résidence secondaire, il est important de noter qu’aucune autorisation administrative n’est accordée pendant la période des JO. Avant ou après cette période, vous devrez également obtenir une autorisation de changement d’usage, ce qui peut s’avérer très difficile à obtenir dans la capitale.

Les étapes à suivre à la lettre

Pour garantir une bonne gestion fiscale de votre bien pendant les JO de Paris 2024, voici quelques étapes à suivre :

1. Vérifier l’absence d’interdiction dans le règlement de copropriété.

2. Enregistrer votre logement en mairie en remplissant le formulaire CERFA n°1400404.

3. Réaliser une simulation pour choisir l’option fiscale la plus avantageuse pour vous (Micro Bic ou Réel Bic).

4. Obtenir un numéro de Siret, qui est obligatoire pour toute location meublée de tourisme.

5. Suivre précisément vos charges afin de pouvoir les déduire au maximum (en régime réel).

6. Déclarer vos revenus début 2025 en utilisant nos services pour garantir une déclaration précise et conforme à la réglementation.

En suivant ces étapes et en restant informé des règles fiscales en vigueur, vous pourrez optimiser la gestion fiscale de votre bien immobilier pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.