A Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille et Nantes, villes hôtes des Jeux Olympiques 2024, les citadins prévoient de mettre les voiles du 26 juillet au 11 août. Ils réservent des vacances avec un budget deux fois plus important.

Du 26 juillet au 11 août 2024, 41 épreuves des Jeux Olympiques se dérouleront notamment à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille et Nantes. Sur les 12 jours d’épreuves, ce sont plus de 11 millions de visiteurs dont 13% d’étrangers qui profiteront des festivités. Une aubaine financière pour les citadins des villes d’accueil ou l’envie simplement de fuir la ville et de vivre les JO en retrait, loin des difficultés d’accès et du sentiment d’insécurité. Il est possible que ce soit aussi les deux…

La plateforme Gens de Confiance s’est intéressée aux projets des habitants des villes hôtes durant les Jeux Olympiques.

L’envie d’ailleurs de résidents des villes hôtes des JO

À l’approche des festivités internationales, l’excitation est palpable, mais certains résidents envisagent déjà de quitter temporairement leur ville du 26 juillet au 11 août. Cet événement mondial, qui devrait rassembler plus de 15 000 athlètes venant de 206 pays et attirer des centaines de milliers de visiteurs, suscite à la fois enthousiasme et préoccupations parmi les citadins des villes concernées par les épreuves.

A seulement 5 mois des jeux olympiques, sur la plateforme Gens de Confiance, on constate déjà une envie d’exode qui retentit à Paris mais aussi dans les autres villes d’accueil des jeux comme Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, et Marseille. La plateforme enregistre une hausse spectaculaire de 50% de réservations sur la période du 26/07 au 11/08 des habitants des villes hôtes.

« On constate même 3 fois plus de réservations sur Gens de Confiance aux dates des épreuves que sur la période du 12 au 25 août. Cette hausse est bel et bien liée à l’organisation des JO. Les festivités boostent le départ des résidents ailleurs en France, quitte à casser leur tirelire « , précise Bertille Marchal, porte-parole de la plateforme.

Ce que veulent les citadins qui fuient les JO

Fuir la ville où ils vivent car ils ont loué leur logement ou fuir simplement la canicule ajoutée à la vague de touristes et à toutes les difficultés de circulation que vont générer le déroulé des épreuves… Les membres de la plateforme Gens de Confiance témoignent : « Paris va connaître une effervescence telle que nous préférons nous en éloigner. Nous ne sommes pas rassurés non plus par la venue d’un grand nombre de touristes et le dispositif de sécurité mis en place pour pallier tous débordements » précise Axel B, Paris

Et Christine A, Paris, de renchérir : « Nous avons loué notre appartement situé dans le 8ème sur les 12 jours des festivités. Une aubaine car nous sommes au cœur de 3 sites d’épreuve autour de la Concorde et des Champs Elysées. Le gain financier généré par la location nous permet cet été de partir en vacances en famille et entre amis. Une première pour nous. »

Pour ceux qui choisissent de quitter la capitale durant les 12 jours de festivités, les destinations prisées incluent le Morbihan, le Var et la Loire-Atlantique, suivis de la Corse et de la Vendée. Les Lyonnais, quant à eux, optent principalement pour les Landes, la Vendée et la Charente-Maritime. Les Nantais se dirigeront avant tout vers la Charente-Maritime et le Morbihan. Les Bordelais sont partagés entre la Vendée, la Dordogne, les Alpes-Maritimes, la Charente-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers. Enfin, les Marseillais mettront le cap à l’Ouest, dans les Côtes d’Armor, en Vendée et en Gironde.

Les citadins qui ont réservé leur location sur la plateforme Gens de Confiance ont opté pour des surfaces plus grandes, en moyenne près de 2 pièces en plus pour pouvoir profiter d’un été en famille et entre amis. Ils seront en moyenne une à deux personnes de plus par séjour.

“L’opportunité de passer quelques jours en famille mais aussi entre amis ou d’emmener une baby sitter pour garder les enfants et permettre aux parents de vivre pleinement leur été”, complète Bertille Marchal.

Un budget vacances deux fois plus important en 2024

L’étude réalisée par Gens de Confiance révèle que le budget vacances dépensé par les résidents des villes d’accueil des JO est deux fois plus important que celui de l’année dernière. En moyenne, sur une période de 10 jours, le budget alloué aux prochaines vacances d’été sera de 12 573€ pour 8 personnes (vs 6 572€ pour 7 personnes en 2023 sur la même période).

“L’augmentation des coûts de la vie y est pour quelque chose mais l’inflation n’explique pas tout, on ressent ici une envie de se faire plaisir et les vacances restent la plus belle opportunité”, conclut Bertille Marchal.