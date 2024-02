La capitale française fait face à une tension locative sans précédent. En vue des JO, nombreux sont les propriétaires qui se disent prêts à assumer un vide locatif et ne souhaitent pas mettre leur bien en location. Beaucoup acceptent l’absence de revenus locatifs, dans l’espoir de pouvoir dégager une rentabilité irréaliste.

Actuellement, lorsqu’une annonce de location traditionnelle est mise en ligne, elle génère jusqu’à 1500 appels en une heure.

L’enjeu : inciter les propriétaires à louer leur bien dès maintenant tout en étant flexibles au moment des Jeux Olympiques afin de profiter de l’évènement pour générer des revenus supérieurs allant jusqu’à +200%.



C’est ce que propose Flexliving avec sa nouvelle offre couplée à un bail standard, qui permet aux propriétaires d’optimiser leurs revenus et d’éviter le vide locatif en ayant un locataire avant et après les JO.

L’entreprise lance pour l’été une offre de conciergerie, qui assure aux propriétaires le fait de pouvoir bénéficier des hausses des prix du marché.

Flexliving, une promesse en trois temps pour les JO 2024

Avant les JO

Contrat de location standard, Flexliving assure une garantie de revenus pour le propriétaire, les travaux de rénovation de l’appartement si nécessaire ainsi qu’une digitalisation de l’espace et la diffusion de l’appartement sur sa plateforme de réservations pour une clientèle corporate.

Pendant les JO

Flexliving propose une gestion en conciergerie, permettant aux propriétaires de profiter de la hausse des prix sans tracas. Flexliving définit les meilleurs prix, gère les demandes de location et s’occupe du check -in/check-out.

Après les JO

Retour à un bail standard, offrant stabilité et continuité aux propriétaires. Flexliving offre la garantie d’un loyer mensuel, tout en maximisant les opportunités offertes par l’événement sportif.

Expert en tarification, grâce à son expérience et aux statistiques des JO précédents, l’entreprise propose ainsi un service complet et assure une location du bien notamment par des prix réalistes.

C’est également une solution optimale pour les propriétaires qui ne seront pas à Paris en juillet et ne pourront donc pas gérer l’intendance liée à la location courte durée.

À lire aussi Cession de bail : Qui restitue le dépôt de garantie au locataire ?

Flexliving, partenaire JO des propriétaires franciliens

Dans un marché immobilier incertain, Flexliving se distingue par la possibilité pour les entreprises de réserver dès aujourd’hui un logement clé en main, adapté au planning de chaque collaborateur.

Les biens qualitatifs, meublés et équipés selon le standard Flexliving, garantissent une expérience de location digitale sans contrainte, autonome et sûre au cœur de Paris. Flexliving s’érige comme le partenaire idéal des propriétaires en cette période inédite. Alliant le meilleur des deux mondes, cette solution tout-en-un offre non seulement la stabilité financière et opérationnelle, mais également la possibilité de tirer pleinement profit de cette période des Jeux Olympiques.

Source : Flexliving