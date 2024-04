Immobilier : Le Groupe Mercure Forbes Global Properties annonce une réorganisation stratégique et renforce sa présence sur le territoire

Dans le cadre de cette réorganisation, Stéphane Aguiraud, le nouveau président du Groupe Mercure Forbes Global Properties, qui succède au fondateur Pierre Chassaigne, affirme sa volonté de se recentrer sur les expertises clés du groupe, en valorisant le savoir-faire unique de ses collaborateurs et leur parfaite connaissance du terrain et tout spécialement des biens et propriétés de caractère.

Offrir des services d’exception qui répondent aux attentes d’une clientèle exigeante

Présent partout en France, le Groupe compte sur ses équipes locales, qui s’enrichissent régulièrement de nouvelles recrues et compétences, pour continuer à offrir ses services d’exception qui répondent aux attentes d’une clientèle exigeante. Cette stratégie régionale renforcée permettra au groupe de maximiser son impact local tout en préservant l’intégrité et l’authenticité de son portefeuille immobilier. Les équipes de Mercure Forbes Global Properties sont composées de professionnels dédiés et passionnés, véritables ambassadeurs de la marque, qui contribuent à la réussite et à la réputation du groupe en France et à l’étranger.

Matthieu Arquembourg : nouveau Directeur Commercial pour la France

Avant de rejoindre le Groupe Mercure, Matthieu Arquembourg a acquis une solide expérience chez Breteuil Immobilier. Son expertise analytique et sa connaissance du marché immobilier français seront essentielles pour diriger la stratégie commerciale du groupe en France.

« Je suis honoré de prendre le rôle de Directeur Commercial pour la France du Groupe Mercure Forbes Global Properties. C’est une opportunité formidable de contribuer à l’avancement de notre groupe dans le respect de notre riche héritage et de notre passion pour le patrimoine immobilier. » ajoute Matthieu Arquembourg, directeur commercial France.

Ce redéploiement reflète l’engagement continu du groupe à adapter sa structure à l’évolution du marché et à renforcer son leadership dans le secteur immobilier du patrimoine bâti exceptionnel.