Immobilier de luxe : Groupe Mercure partenaire exclusif de Forbes Global Properties en France

Spécialiste de l’immobilier de prestige et de caractère, le Groupe Mercure devient partenaire de la Forbes Global Properties, plateforme dédié au marché mondial des propriétés haut-de-gamme .

200 demeures de prestige à plus de 8 millions dans le monde entier

Forbes Global Properties répertorie environ 200 demeures d’exception sont estimées à plus de 8 millions d’euros à travers le monde. Le Groupe Mercure propose par exemple une magnifique propriété de 880 m² située au cœur du parc Naturel de Mougins, jouissant de vues panoramiques sur les collines de Saint-Paul-de-Vence jusqu’au Parc du Mercantour. Disposant de 379 m² de dépendances aménagées en maison d’amis ou de logement pour le personnel, la propriété est nichée dans un magnifique parc de 3 hectares composé d’oliviers, de lauriers roses et diverses plantes exotiques. Deux piscines et un court de tennis complètent cet ensemble exceptionnel disponible à la vente à 12 000 000 €.

En tant que membre d’un consortium accessible uniquement sur invitation et réunissant des acteurs immobiliers expérimentés, le Groupe Mercure pourra s’appuyer sur l’audience de Forbes, fort de plus de 140 millions de visiteurs mensuels dans le monde, pour informer et mettre en relation acquéreurs et vendeurs autour des propriétés de prestige disponibles en France et à l’international.

«Forbes Global Properties crée une sphère d’influence sans précédent pour les plus beaux biens immobiliers au monde », se félicite son fondateur Jeff Hyland. Professionnel accompli et historien de l’architecture, « le portier de Berverly Hills » comme certains le surnomment, détient le record des deux propriétés les plus chères vendues aux Etats-Unis. Et de poursuivre : « Contrairement à d’autres acteurs immobiliers de renom, Forbes Global Properties s’avère plus qu’une simple base de données pour les professionnels puisqu’il offre un accès direct et mesurable à une clientèle fortunée grâce à la puissance médiatique mondiale de Forbes. »

La puissance marketing de Forbes au service de l’immobilier de luxe

«Les acteurs de l’immobilier haut de gamme ont désormais la possibilité de s’appuyer sur la puissance et la renommée d’une marque telle que Forbes pour mettre en place un réseau international influent sur le marché immobilier de luxe», ajoute Bonnie Stone Sellers, présidente de Forbes Global Properties après avoir dirigé Christie’s International Real Estate, et le département immobilier de McKinsey & Company. « Forbes Global Properties est fier de soutenir des acteurs comme le Groupe Mercure qui depuis plus de 80 ans propose à une clientèle exigeante une sélection complète de biens de caractère et de demeures de prestige partout en France. Ensemble, nous faisons évoluer les outils de vente et de marketing en proposant des solutions innovantes destinées aussi bien aux agences qu’aux vendeurs et aux acquéreurs», ajoute Bonnie Stone Sellers.

Des partenariats exclusifs par marché

Forbes Global Properties permet aux principaux acteurs de l’immobilier de bénéficier de la puissance de sa marque et de sa force marketing sur le marché immobilier de luxe. L’adhésion au réseau est réservée aux 100 plus prestigieuses sociétés immobilières établies dans des villes de premier plan et des destinations les plus recherchées pour l’acquisition de résidences. Les membres, tels le Groupe Mercure en France ont l’exclusivité sur leurs marchés.

Grâce à la visibilité mondiale et à l’audience qualitative de Forbes, les propriétés sont présentées aux acquéreurs potentiels via les médias traditionnels (print et digital) et les réseaux sociaux de Forbes et de Forbes Global Properties, et enrichies en expertises, données pertinentes de marché et contenus de qualité. Les membres bénéficient d’une série d’outils et de ressources étayés par des analyses exploitables, du contenu éditorial et social, d’une page dédiée sur forbes.com, ainsi que d’opportunités publicitaires exclusives et d’un accès aux principaux points de contact de Forbes.

Les membres fondateurs sont des leaders établis sur leurs marchés locaux de l’immobilier de luxe et comptent plus de 75 implantations aux États-Unis, en Asie et en Europe.